В ДНР сообщили об одном раненом при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу открыли огонь в районе контрольно-пропускного пункта через линию соприкосновения "Новотроицкое-Еленовка", ранен один человек, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Украинские силовики в пятницу открыли огонь в районе контрольно-пропускного пункта через линию соприкосновения "Новотроицкое-Еленовка", ранен один человек, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в республиканскую центральном клиническую больницу обратился гражданин, 1960 года рождения, с огнестрельным ранением левой голени. Со слов пострадавшего, около 16.00 (совпадает с мск - ред.)… со стороны вооруженных формирований Украины был открыт огонь из стрелкового оружия, в результате чего мужчина получил ранение", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что со стороны подразделений ДНР полностью соблюдается режим прекращения огня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.