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В ДНР сообщили об одном раненом при обстреле со стороны силовиков
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РИА Новости

В ДНР сообщили об одном раненом при обстреле со стороны силовиков

20:23 28.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу открыли огонь в районе контрольно-пропускного пункта через линию соприкосновения "Новотроицкое-Еленовка", ранен один человек, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в республиканскую центральном клиническую больницу обратился гражданин, 1960 года рождения, с огнестрельным ранением левой голени. Со слов пострадавшего, около 16.00 (совпадает с мск - ред.)… со стороны вооруженных формирований Украины был открыт огонь из стрелкового оружия, в результате чего мужчина получил ранение", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что со стороны подразделений ДНР полностью соблюдается режим прекращения огня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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