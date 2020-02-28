США могут работать с Россией и Китаем по Ирану, считают в госдепе

"Я считаю, что с Россией и Китаем у нас больше согласия, чем разногласий. Я думаю, мы можем с ними работать", - сказал он на мероприятии для журналистов и экспертов в Вашингтоне.
По его словам, несмотря на явную оппозицию со стороны Москвы и Пекина по вопросу выхода США из ядерной сделки и восстановления санкций, эти страны разделяют обеспокоенность Вашингтона по распространению ядерного оружия на Ближнем Востоке, а также развитию программы баллистических ракет.
"Это самый нестабильный регион в мире, где обе эти страны имеют много интересов, и если Иран приобретет ядерное оружие, это полностью изменит Ближний Восток", - добавил Хук. Дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп призывал Россию и Китай, а также других участников соглашения присоединиться к стратегии США по выработке более широкой сделки, которая будет включать все вопросы, вызывающие озабоченность, помимо ядерного досье.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.