Эрдоган обсудил по телефону с Трампом ситуацию в Идлибе

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердили решимость Анкары вытеснить сирийскую армию за пределы Идлибской зоны деэскалации, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в пятницу.
"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор между нашим президентом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора были рассмотрены прежде всего недавние события в Идлибе, а также двусторонние и региональные вопросы. Наш президент напомнил, что виновники подлого нападения на наших героев получили необходимый ответный удар, и подтвердил решимость Турции очистить территорию, обозначенную Сочинским меморандумом по Идлибу, от сил режима", — говорится в заявлении администрации.
Отмечается, что оба лидера согласились с тем, что необходимо принять в кратчайшие сроки дополнительные шаги для предотвращения гуманитарной драмы в регионе Идлиба.