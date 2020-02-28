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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T21:21+0300
https://ria.ru/20200228/1565352019.html
Эрдоган обсудил по телефону с Трампом ситуацию в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564630812_0:0:2767:1556_1036x0_80_0_0_31e5b75aa4e16472ed533e32c7460788.jpg
РИА Новости

Эрдоган обсудил по телефону с Трампом ситуацию в Идлибе

20:19 28.02.2020 (обновлено: 21:21 28.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Evan Vucci
АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердили решимость Анкары вытеснить сирийскую армию за пределы Идлибской зоны деэскалации, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в пятницу.
"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор между нашим президентом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора были рассмотрены прежде всего недавние события в Идлибе, а также двусторонние и региональные вопросы. Наш президент напомнил, что виновники подлого нападения на наших героев получили необходимый ответный удар, и подтвердил решимость Турции очистить территорию, обозначенную Сочинским меморандумом по Идлибу, от сил режима", — говорится в заявлении администрации.
Отмечается, что оба лидера согласились с тем, что необходимо принять в кратчайшие сроки дополнительные шаги для предотвращения гуманитарной драмы в регионе Идлиба.
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Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Дональд ТрампТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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