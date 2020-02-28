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ПСБ выделил деньги на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
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РИА Новости

ПСБ выделил деньги на реставрацию памятника Минину и Пожарскому

20:15 28.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПамятник Минину и Пожарскому в Москве
Памятник Минину и Пожарскому в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев- РИА Новости. ПСБ пожертвовал денежные средства на разработку проекта реставрации и обеспечения сохранности памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади, принимая во внимание его федеральное значение как культурное наследие России, сообщил руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев.
"Реализация такого масштабного проекта требует совместных усилий государства и бизнеса, общественных и научных организаций, и ПСБ как стратегический партнер Государственного исторического музея, продолжит поддерживать этот и другие уникальные проекты музея", - отметил Малышев, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.
На сегодняшний день банк является самым крупным благотворителем, выделившим финансирование в рамках общероссийской акции по сбору средств на восстановление монумента, организованной Государственным историческим музеем.
Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил в пятницу на брифинге, что предполагаемая стоимость работ по реставрации памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, которую планируется начать после Парада Победы в мае, составит около 60 миллионов рублей.
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Скульптурная композиция была создана на народные пожертвования. Фигуры высотой 4,5 метра и круглый щит были отлиты по уникальной технологии в литейной мастерской Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Открытие памятника состоялось в 1818 году в присутствии императора Александра I и членов императорской семьи на Красной площади. С тех пор – более чем за 200 лет – памятник ни разу не был отреставрирован полностью.
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