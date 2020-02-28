ПСБ выделил деньги на реставрацию памятника Минину и Пожарскому

МОСКВА, 28 фев- РИА Новости. ПСБ пожертвовал денежные средства на разработку проекта реставрации и обеспечения сохранности памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади, принимая во внимание его федеральное значение как культурное наследие России, сообщил руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев.

"Реализация такого масштабного проекта требует совместных усилий государства и бизнеса, общественных и научных организаций, и ПСБ как стратегический партнер Государственного исторического музея, продолжит поддерживать этот и другие уникальные проекты музея", - отметил Малышев, слова которого цитирует пресс-служба ПСБ.

Скульптурная композиция была создана на народные пожертвования. Фигуры высотой 4,5 метра и круглый щит были отлиты по уникальной технологии в литейной мастерской Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Открытие памятника состоялось в 1818 году в присутствии императора Александра I и членов императорской семьи на Красной площади. С тех пор – более чем за 200 лет – памятник ни разу не был отреставрирован полностью.