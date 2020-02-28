Россия попросила отложить заседание комиссии по разоружению ООН

ООН, 28 фев – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский попросил отложить заседание организационной сессии комиссии по разоружению на разумный ограниченный срок, пока США не выдадут визу главе российской делегации Константину Воронцову.

"Я вынужден просить моих уважаемых коллег, собравшихся в этом зале, отложить проведение текущей организационной сессии комиссии на разумный и ограниченный срок – такой срок, который государства-члены сочтут приемлемым для того, чтобы дать возможность США выполнить свои обязательства по соглашению относительно месторасположения центральных учреждений ООН 1947 года", - сказал Полянский.

Ранее в феврале комиссия отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Воронцову. Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других стран.

США пока фактически не гарантируют выдачу визы.

США в феврале также не выдали визу для посещения ООН замдиректору департамента по новым вызовам МИД России.

Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе.

Так, в 2015 году США выдали визу с ограничениями спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц Межпарламентского союза.