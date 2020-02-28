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2020-02-28T19:55+0300
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Россия попросила отложить заседание комиссии по разоружению ООН
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РИА Новости

Россия попросила отложить заседание комиссии по разоружению ООН

19:55 28.02.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 28 фев – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский попросил отложить заседание организационной сессии комиссии по разоружению на разумный ограниченный срок, пока США не выдадут визу главе российской делегации Константину Воронцову.
"Я вынужден просить моих уважаемых коллег, собравшихся в этом зале, отложить проведение текущей организационной сессии комиссии на разумный и ограниченный срок – такой срок, который государства-члены сочтут приемлемым для того, чтобы дать возможность США выполнить свои обязательства по соглашению относительно месторасположения центральных учреждений ООН 1947 года", - сказал Полянский.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
27 февраля, 16:08
В МИД оценили ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам
Ранее в феврале комиссия отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Воронцову. Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других стран.
США пока фактически не гарантируют выдачу визы.
США в феврале также не выдали визу для посещения ООН замдиректору департамента по новым вызовам МИД России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
26 февраля, 20:25
Генсек ООН пытается решить проблему с выдачей виз США дипломатам
Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе.
Так, в 2015 году США выдали визу с ограничениями спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц Межпарламентского союза.
Еще в 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США
26 февраля, 05:18
Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
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Дмитрий ПолянскийВалентина МатвиенкоООНРоссияСШАВ мире
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