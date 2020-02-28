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https://ria.ru/20200228/1565350287.html
Украинский эксперт заявил, что "Газпром" может уничтожить "Нафтогаз"
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РИА Новости

Украинский эксперт заявил, что "Газпром" может уничтожить "Нафтогаз"

19:35 28.02.2020 (обновлено: 20:15 28.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. "Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Как заметил собеседник издания, в соглашении на транзит записано, что "Нафтогаз" является агентом "Газпрома". По словам Землянского, российская компания имеет право прийти на украинский рынок в качестве самостоятельного игрока и продавать топливо по более привлекательным ценам.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
8 февраля, 04:04
Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
Он пояснил, что облгазы получают энергоресурс от "Нафтогаза" согласно постановлению кабмина.
"В мае это постановление перестанет действовать. Появляется условная компания "Газпромсбыт Украина" и говорит: "Уважаемые облгазы, смотрите: есть НАК с его ценой, а есть мы с ценой на 30-50 процентов дешевле", — приводит слова эксперта "Апостроф".
Как считает Землянский, в этих условиях "Нафтогаз" либо начнет работать себе в убыток, либо "просто ликвидируется за ненадобностью". В таком случае украинской компании останется заниматься лишь работами по добыче.
По словам эксперта, такая схема никак не противоречит действующему украинскому законодательству.
"Трейдер "Газпрома" говорит: "Я художник, я так вижу, я считаю, это рыночная цена, я готов подтвердить всеми необходимыми документами выполнение своих контрактных обязательств", — сказал он.
Землянский добавил, что поставки "Газпрома" не получится перекрыть, так как это будет нарушением принципа свободной торговли.
Игорь Новиков
29 января, 14:37
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В январе киевские власти обязали "Нафтогаз" продавать голубое топливо населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, которая будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
В феврале украинская компания сообщила, что цена на энергоресурс для населения уменьшилась на 15 процентов по сравнению с январем и упала до 188 долларов за тысячу кубов (около 4,6 тысячи гривен. — Прим. ред.). В "Нафтогазе" заявили, что такие цифры стали самой низкой оптовой ценой на газ для населения с апреля 2016 года.
При этом украинские политики отмечают, что фактически счета на газ не стали меньше. Так, советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков опубликовал снимок январской платежки, в которой стоимость газа составила почти семь тысяч гривен.
В конце 2019 года Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа. Срок его действия — пять лет. Согласно контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Как отмечал Зеленский, Киев рассчитывает получить за этот период доход минимум в семь миллиардов долларов. По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, это соглашение позволило сдержать цены на газ в стране и стабилизировать ситуацию на рынке.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
10 февраля, 15:02
"Нафтогаз" готовит новые иски к России по имуществу в Крыму
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Ситуация на УкраинеВалентин ЗемлянскийНафтогаз УкраиныГазпромКиевУкраинаВ миреЭкономика
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