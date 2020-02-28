Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Финляндии

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Финляндии Санна Марин в ходе телефонного разговора обсудили отношения, сотрудничество в атомной энергетике, приграничные связи и туризм, сообщила пресс-служба российского кабмина.
Добавляется, что разговор состоялся по инициативе финской стороны.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-финляндских отношений, обратив особое внимание на сотрудничество в атомной энергетике, развитие приграничных связей и туризма. Затрагивался также график предстоящих российско-финляндских контактов по правительственной линии", - говорится в сообщении.