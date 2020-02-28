Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T19:31+0300
https://ria.ru/20200228/1565349748.html
Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Финляндии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565321936_0:165:2973:1837_1036x0_80_0_0_48c56313a9e4d3f5d780462d22d0020b.jpg
РИА Новости

Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Финляндии

19:22 28.02.2020 (обновлено: 19:31 28.02.2020)
394
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Финляндии Санна Марин в ходе телефонного разговора обсудили отношения, сотрудничество в атомной энергетике, приграничные связи и туризм, сообщила пресс-служба российского кабмина.
Добавляется, что разговор состоялся по инициативе финской стороны.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-финляндских отношений, обратив особое внимание на сотрудничество в атомной энергетике, развитие приграничных связей и туризма. Затрагивался также график предстоящих российско-финляндских контактов по правительственной линии", - говорится в сообщении.
Майк Помпео
Вчера, 01:22
Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
1100020
Обсудить 1
Михаил МишустинФинляндияРоссияВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Россия попросила отложить заседание комиссии по разоружению ООН
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии обсудит с Эрдоганом проблему с мигрантами
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Маас заявил о "большой угрозе" дальнейшей военной эскалации в Идлибе
Турецкий военный в провинции Идлиб
В Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Украинский эксперт заявил, что "Газпром" может уничтожить "Нафтогаз"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию в Сирии и Ливии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Песков рассказал о проработке возможной встречи Путина и Эрдогана
Майк Помпео
Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Что говорят об обострении в Идлибе в России и мире
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины надеется на присоединение Трампа к "нормандской четверке"
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
В Иране раскритиковали заявление США о помощи в борьбе с коронавирусом
Вертолет
В Астраханской области разбился вертолет
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Мюнхенская конференция по безопасности
ЛДПР назвала позицию генсека НАТО по Сирии ошибочной и неадекватной
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США могут работать с Россией и Китаем по Ирану, считают в госдепе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Источник: третий спутник "Глонасс-К" запустят с Плесецка в мае
03:09Глава СНБО Украины посоветовал лечить коронавирус салом и чесноком
03:07В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
Лента новостейМолния