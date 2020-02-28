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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T20:02+0300
https://ria.ru/20200228/1565349508.html
Маас заявил о "большой угрозе" дальнейшей военной эскалации в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155775/92/1557759270_0:96:3072:1823_1036x0_80_0_0_4287b83b78eb9d00eeeeab9dbadb6dc3.jpg
РИА Новости

Маас заявил о "большой угрозе" дальнейшей военной эскалации в Идлибе

19:17 28.02.2020 (обновлено: 20:02 28.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о "большой угрозе" дальнейшей военной эскалации в Идлибе.
"Мы осуждаем продолжающиеся атаки сирийского режима и его российских союзников на севере Сирии. События последней ночи показали большую угрозу дальнейшей военной эскалации", — заявил министр, его цитирует рассылка ведомства.
"Наши соболезнования — нашим турецким партнерам, особенно раненым, а также семьям и друзьям погибших", — добавил он.
По словам Мааса, "нам нужно гуманитарное перемирие для Идлиба", которое открыло бы "путь к политическим переговорам". В этой связи Берлин находится "в контакте со всеми сторонами", добавил он.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииХайко МаасИдлиб (мухафаза)ТурцияВ мире
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