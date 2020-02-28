Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о "большой угрозе" дальнейшей военной эскалации в Идлибе

"Мы осуждаем продолжающиеся атаки сирийского режима и его российских союзников на севере Сирии. События последней ночи показали большую угрозу дальнейшей военной эскалации", — заявил министр, его цитирует рассылка ведомства.

"Наши соболезнования — нашим турецким партнерам, особенно раненым, а также семьям и друзьям погибших", — добавил он.

По словам Мааса, "нам нужно гуманитарное перемирие для Идлиба", которое открыло бы "путь к политическим переговорам". В этой связи Берлин находится "в контакте со всеми сторонами", добавил он.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.