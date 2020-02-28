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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T18:28+0300
https://ria.ru/20200228/1565345688.html
В Совбезе ООН подтвердили обсуждение ситуации в Идлибе в пятницу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ed824b1bc5afccb785dea8b762fe4973.jpg
РИА Новости

В Совбезе ООН подтвердили обсуждение ситуации в Идлибе в пятницу

18:08 28.02.2020 (обновлено: 18:28 28.02.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 28 фев - РИА Новости. Председательствующий в СБ ООН постпред Бельгии Марк Пекстен подтвердил, что обсуждение в совете ситуации в Идлибе пройдет в пятницу.
"В любую минуту мы ожидаем запроса на экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Идлибе. Оно, вероятно, пройдет в 16.00 (полночь по московскому времени - ред.)", - сказал Пекстен.
По его словам, эскалация ситуации в Идлибе вызывает большую тревогу. "И поэтому запрашивается это экстренное заседание", - указал бельгийский постпред. Запрос, по его словам, будет сделан Великобританией, США и Доминиканской Республикой.
"Мы присоединяемся к запросу этого экстренного заседания", - добавил он.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - ред.) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

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Обострение ситуации в ИдлибеТурцияРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Совет Безопасности ООНВ мире
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