В Совбезе ООН подтвердили обсуждение ситуации в Идлибе в пятницу

ООН, 28 фев - РИА Новости. Председательствующий в Председательствующий в СБ ООН постпред Бельгии Марк Пекстен подтвердил, что обсуждение в совете ситуации в Идлибе пройдет в пятницу.

"В любую минуту мы ожидаем запроса на экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Идлибе. Оно, вероятно, пройдет в 16.00 (полночь по московскому времени - ред.)", - сказал Пекстен.

По его словам, эскалация ситуации в Идлибе вызывает большую тревогу. "И поэтому запрашивается это экстренное заседание", - указал бельгийский постпред. Запрос, по его словам, будет сделан Великобританией, США и Доминиканской Республикой.

"Мы присоединяемся к запросу этого экстренного заседания", - добавил он.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - ред.) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".