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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T17:50+0300
https://ria.ru/20200228/1565344676.html
В Турции разблокировали популярные соцсети на фоне обострения в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:321:3070:2048_1036x0_80_0_0_480e4046159b1a1142746abb875dda77.jpg
РИА Новости

В Турции разблокировали популярные соцсети на фоне обострения в Идлибе

17:50 28.02.2020
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Популярные соцсети Facebook, Twitter, Instagram и YouTube снова доступны для турецких пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
Проблемы с доступом в соцсети в Турции начались накануне поздно вечером после первых сообщений о гибели турецких военных при воздушных ударах в сирийском Идлибе. Ранее турецкие власти блокировали доступ к соцсетям после крупных терактов и во время попытки переворота в июле 2016 года.
По состоянию на 17.15 мск все соцсети были доступны в корпункте РИА Новости в Анкаре.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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