Петербургский омбудсмен попросил о гласности суда по делу "Сети"*

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Петербургский омбудсмен Петербургский омбудсмен Александр Шишлов направил обращение председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву об обеспечении открытости и гласности судебного разбирательства при выездном рассмотрении военным судом Петербурга уголовного дела организации "Сеть"*, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

Ранее сообщалось, что в здание 224-го гарнизонного военного суда в Петербурге, где проходило заседание по делу террористической организации "Сеть"*, пускали представителей только тех СМИ, которых согласовали подсудимые. В итоге на заседание не попали большинство СМИ, в том числе и федеральных. Среди них агентства РИА Новости, "Интерфакс", "Росбалт", газеты "Коммерсант", "Новая газета".

"Необеспечение доступа журналистов и слушателей на судебные заседания, отсутствие цивилизованных условий для их проведения наносит ущерб авторитету судебной системы, нарушает базовые принципы судопроизводства", - приводится на сайте фрагмент обращения Александра Шишлова к председателю Верховного суда.

Шишлов также попросил Верховный суд обеспечить права граждан на доступность, открытость и гласность судебного разбирательства при выездном рассмотрении военным судом в Петербурге уголовного дела "Сети"*.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.

Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети" овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети" осенью 2017 года, уточнял источник.