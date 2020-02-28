Директор школы рассказал об умершей в Зеленограде девочке

"Сегодня на перемене одной из учениц 7 класса стало плохо, и она потеряла сознание. Рядом с девочкой находилась одноклассница, которая позвала на помощь педагога. Учитель незамедлительно сообщила о случившемся родителям и вызвала скорую помощь. Специалисты скорой оперативно приехали в школу и провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ребенка спасти не удалось. С рождения девочка имела проблемы со здоровьем", - сказал Слесарев.