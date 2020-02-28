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Директор школы рассказал об умершей в Зеленограде девочке
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РИА Новости

Директор школы рассказал об умершей в Зеленограде девочке

17:03 28.02.2020 (обновлено: 17:49 28.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Умершая в Зеленограде школьница с рождения имела проблемы со здоровьем, сообщил РИА Новости директор школы №1528 Андрей Слесарев.
Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила журналистам, что проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка. По предварительным данным, ученица одной из школ Зеленограда почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась.
"Сегодня на перемене одной из учениц 7 класса стало плохо, и она потеряла сознание. Рядом с девочкой находилась одноклассница, которая позвала на помощь педагога. Учитель незамедлительно сообщила о случившемся родителям и вызвала скорую помощь. Специалисты скорой оперативно приехали в школу и провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ребенка спасти не удалось. С рождения девочка имела проблемы со здоровьем", - сказал Слесарев.
Он также выразил свои соболезнования родным и близким ученицы.
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