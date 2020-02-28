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В зеленоградской школе умерла ученица
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РИА Новости

В зеленоградской школе умерла ученица

14:24 28.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в школе
Ученики в школе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Девочка умерла в одной из школ Зеленограда, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка. По предварительным данным, ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Зеленограда, почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась", - сказала она.
Следователи осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства случившегося, а также опрашивают сотрудников учебного заведения.
Больница
25 февраля, 11:50
В Новочеркасске ребенок умер, вдохнув канцелярский гвоздь
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
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