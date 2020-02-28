В Волгодонске началось строительство моста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская, который соединит восточную и западную части города Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская, который соединит восточную и западную части города Волгодонска Ростовской области и обойдется в 7,8 миллиарда рублей, торжественно стартовало в пятницу, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев

По данным областного минтранса, на сегодняшний день в Волгодонске, где расположены атомная станция, завод "Атоммаш" и другие крупные предприятия, находится крайне мало мостов. Основной из них был построен еще в конце 70-х годов и сегодня не обеспечивает необходимую пропускную способность.

"Сегодня у нас символическое начало строительства нового путепровода, хотя в декабре подрядчик уже приступил к подготовительным работам", - сказал губернатор. Он подчеркнул важность этого объекта. "Он соединит восточную и западную части города и в целом повлияет на качество и комфорт на дорогах Волгодонска", - уточнил Голубев.

Общая протяженность транспортного перехода с учетом моста, эстакад и участка реконструированной улицы Прибрежная составит 3,8 километра, ширина моста через залив - 27,2 метра. Мост будет опираться на 34 опоры. Стоимость объекта – 7,8 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. Завершить строительство по проекту планируется в октябре 2024 года, однако, по словам губернатора, "задача - завершить объект в 2023 году".