Четыре города Нижегородской области победили в конкурсе малых городов

"По решению федеральной комиссии грант в размере 70 миллионов рублей получит Городец на проект благоустройства комплекса общественных пространств в Музейном квартале. Среди победителей оказалась и Шахунья с проектом Покровского парка, на который направят 45 миллионов рублей. Также грант получит Бор на проект благоустройства историко-рекреационной территории Моховые горы. Второй раз победителем стала Выкса. В этом году на конкурс она представила проект благоустройства индустриально-туристского парка "Баташев". Эти города получат по 90 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Всего в 2020 году на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях поступило 300 заявок. Из них федеральная комиссия выбрала 80 проектов-победителей. Все они получат субсидии на благоустройство от 44 до 90 миллионов рублей.

Губернатор напомнил, что в 2019 году победителями Всероссийского конкурса стали 4 нижегородских города: Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта составила 249 миллионов рублей. Работы по преображению общественных пространств в этих городах уже начинаются. "Мы видим, что этот конкурс стимулирует наши муниципальные образования развивать свои территории. И сейчас мы уже готовим заявки для участия в следующем конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Его итоги Минстрой подведет также в этом году", - добавил Никитин.