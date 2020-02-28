Четыре города Нижегородской области победили в конкурсе малых городов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Четыре города в Нижегородской области - Городец, Шахунья, Бор и Выкса - стали победителями Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" 2020 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всероссийский конкурс "Малые города и исторические поселения" проходит в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Итоги подвело министерство строительства России в Тюмени на втором Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".
"По решению федеральной комиссии грант в размере 70 миллионов рублей получит Городец на проект благоустройства комплекса общественных пространств в Музейном квартале. Среди победителей оказалась и Шахунья с проектом Покровского парка, на который направят 45 миллионов рублей. Также грант получит Бор на проект благоустройства историко-рекреационной территории Моховые горы. Второй раз победителем стала Выкса. В этом году на конкурс она представила проект благоустройства индустриально-туристского парка "Баташев". Эти города получат по 90 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в сумме 4 победителя получат 295 миллионов рублей. Это третий результат по России. "Я очень рад, что Нижегородская область уже третий год становится победителем в этом конкурсе и получает федеральные средства на преображение малых городов. Все проекты были тщательно проработаны. Очень важно и то, что в их создании принимали активное участие жители. Неоднократно на обсуждениях они высказывали свои предложения и свое видение, как должен преобразиться парк или квартал. И именно вклад людей в проекты в большей степени и обеспечил победу наших городов в этом конкурсе", - отметил Никитин.
Всего в 2020 году на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях поступило 300 заявок. Из них федеральная комиссия выбрала 80 проектов-победителей. Все они получат субсидии на благоустройство от 44 до 90 миллионов рублей.
Губернатор напомнил, что в 2019 году победителями Всероссийского конкурса стали 4 нижегородских города: Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта составила 249 миллионов рублей. Работы по преображению общественных пространств в этих городах уже начинаются. "Мы видим, что этот конкурс стимулирует наши муниципальные образования развивать свои территории. И сейчас мы уже готовим заявки для участия в следующем конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Его итоги Минстрой подведет также в этом году", - добавил Никитин.
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