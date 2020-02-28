Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-02-28T16:29+0300
https://ria.ru/20200228/1565339357.html
Четыре города Нижегородской области победили в конкурсе малых городов
https://cdn22.img.ria.ru/images/95097/42/950974279_0:148:3029:1852_1036x0_80_0_0_f3d9b22341e1f82e6570f58f6716ba61.jpg
РИА Новости

Четыре города Нижегородской области победили в конкурсе малых городов

16:28 28.02.2020 (обновлено: 16:29 28.02.2020)
50
© РИА Новости / Алексей Дитякин / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Городца
На одной из улиц Городца
© РИА Новости / Алексей Дитякин
Перейти в фотобанк
На одной из улиц Городца. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Четыре города в Нижегородской области - Городец, Шахунья, Бор и Выкса - стали победителями Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" 2020 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всероссийский конкурс "Малые города и исторические поселения" проходит в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Итоги подвело министерство строительства России в Тюмени на втором Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".
"По решению федеральной комиссии грант в размере 70 миллионов рублей получит Городец на проект благоустройства комплекса общественных пространств в Музейном квартале. Среди победителей оказалась и Шахунья с проектом Покровского парка, на который направят 45 миллионов рублей. Также грант получит Бор на проект благоустройства историко-рекреационной территории Моховые горы. Второй раз победителем стала Выкса. В этом году на конкурс она представила проект благоустройства индустриально-туристского парка "Баташев". Эти города получат по 90 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в сумме 4 победителя получат 295 миллионов рублей. Это третий результат по России. "Я очень рад, что Нижегородская область уже третий год становится победителем в этом конкурсе и получает федеральные средства на преображение малых городов. Все проекты были тщательно проработаны. Очень важно и то, что в их создании принимали активное участие жители. Неоднократно на обсуждениях они высказывали свои предложения и свое видение, как должен преобразиться парк или квартал. И именно вклад людей в проекты в большей степени и обеспечил победу наших городов в этом конкурсе", - отметил Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
20 февраля, 18:12Нижегородская область
В Нижегородской области появится "Квантовая долина"
Всего в 2020 году на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях поступило 300 заявок. Из них федеральная комиссия выбрала 80 проектов-победителей. Все они получат субсидии на благоустройство от 44 до 90 миллионов рублей.
Губернатор напомнил, что в 2019 году победителями Всероссийского конкурса стали 4 нижегородских города: Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта составила 249 миллионов рублей. Работы по преображению общественных пространств в этих городах уже начинаются. "Мы видим, что этот конкурс стимулирует наши муниципальные образования развивать свои территории. И сейчас мы уже готовим заявки для участия в следующем конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Его итоги Минстрой подведет также в этом году", - добавил Никитин.
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
30 января, 19:25
В малых городах России реализуют 80 проектов по комфортной среде
000000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинГородецВыксаБорШахунья
Рекомендуем
Лес
Все леса в Нижегородской области охватят видеонаблюдением
Посетитель бизнес-центра. Архивное фото
Подмосковные предприниматели получат помощь от государства
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
"Совет рынка" принял поправки для отбора проектов модернизации ТЭС
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: власти области поддержат "Тверской экскаватор"
Города России. Сургут
Компании в Сургутском районе отменят "коммуналку" для ветеранов
Космос
Ученые из Иркутска и Пекина изучат УНЧ-волны в космической плазме
Казань
Татарстан отремонтирует 28 улиц и площадей по проекту "Улица Победы"
Памятник Минину и Пожарскому в Москве
ПСБ выделил деньги на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас рассказал о разработке законопроекта о запрете клеток в судах
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США могут работать с Россией и Китаем по Ирану, считают в госдепе
Лидер группы Ленинград, художник Сергей Шнуров
Шнуров рассказал, что сделает, если интерес СМИ к нему пропадет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: долгов по зарплате на стройках в рамках нацпроектов нет
Трансформаторы подстанции
Выработка электроэнергии "Эн+ Груп" за 2019 год выросла на 6,3%
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
В Волгодонске началось строительство моста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния