Очевидец рассказал о ситуации с беженцами на границе Турции и Греции

ЭДИРНЕ (Турция), 28 фев – РИА Новости. Потока беженцев на турецко-греческой границе нет, несмотря на заявления властей Потока беженцев на турецко-греческой границе нет, несмотря на заявления властей Турции о том, что они больше не в состоянии сдерживать мигрантов из Сирии , сообщил РИА Новости очевидец, побывавший на одном из КПП.

"Обычно сирийские беженцы приезжают из Стамбула на такси куда-нибудь поближе к КПП "Капыкуле" и оттуда уже направляются пешком к морю, чтобы нелегально переправиться на лодках в Грецию", - сказал собеседник агентства.

"Но сегодня у "Капыкуле" видно в основном журналистов", - добавил он.

На фото и видео, имеющихся в распоряжении РИА Новости, действительно не видно каких-либо передвижений беженцев. У КПП стоят лишь журналисты, а неподалеку дежурят несколько такси.

Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе.