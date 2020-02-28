Очевидец рассказал о ситуации с беженцами на границе Турции и Греции

"Обычно сирийские беженцы приезжают из Стамбула на такси куда-нибудь поближе к КПП "Капыкуле" и оттуда уже направляются пешком к морю, чтобы нелегально переправиться на лодках в Грецию", - сказал собеседник агентства.
"Но сегодня у "Капыкуле" видно в основном журналистов", - добавил он.
На фото и видео, имеющихся в распоряжении РИА Новости, действительно не видно каких-либо передвижений беженцев. У КПП стоят лишь журналисты, а неподалеку дежурят несколько такси.
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".