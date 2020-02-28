Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T17:10+0300
https://ria.ru/20200228/1565339173.html
Очевидец рассказал о ситуации с беженцами на границе Турции и Греции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565344117_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_1286d9e128aa65d47967044e7ad6a3a9.jpg
РИА Новости

Очевидец рассказал о ситуации с беженцами на границе Турции и Греции

16:24 28.02.2020 (обновлено: 17:10 28.02.2020)
1742
ЭДИРНЕ (Турция), 28 фев – РИА Новости. Потока беженцев на турецко-греческой границе нет, несмотря на заявления властей Турции о том, что они больше не в состоянии сдерживать мигрантов из Сирии, сообщил РИА Новости очевидец, побывавший на одном из КПП.
"Обычно сирийские беженцы приезжают из Стамбула на такси куда-нибудь поближе к КПП "Капыкуле" и оттуда уже направляются пешком к морю, чтобы нелегально переправиться на лодках в Грецию", - сказал собеседник агентства.
"Но сегодня у "Капыкуле" видно в основном журналистов", - добавил он.
На фото и видео, имеющихся в распоряжении РИА Новости, действительно не видно каких-либо передвижений беженцев. У КПП стоят лишь журналисты, а неподалеку дежурят несколько такси.
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне
Вчера, 14:40Война в Сирии
Эксперт прокомментировал заявление Турции о сирийских беженцах
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Лагерь беженцев в Сирии
17 января, 05:49Война в Сирии
В Сирии российские военные раздали беженцам тонну продовольствия
4201104
Обсудить 2
Война в СирииВойна в СирииОмер ЧеликЕвросоюзГрецияТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали задачу, с которой Турция не справилась в Сирии
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали шантажом заявление Турции о ситуации с беженцами
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Болгария усилила границу с Турцией из-за ситуации с мигрантами
Премьер-министр Греции Кириакоса Мицотакиса
Премьер Греции заявил о попытках мигрантов проникнуть через границу
Подразделения сирийской армии
Источник заявил, что Турция преувеличивает потери сирийской армии
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне
Эксперт прокомментировал заявление Турции о сирийских беженцах
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Источник рассказал о реакции Греции на заявление Турции о беженцах
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Кремль: турецкие военные в Идлибе погибали вне наблюдательных постов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле надеются, что Турция примет все меры для безопасности россиян
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
В Кремле сообщили об иностранных наемниках среди террористов в Идлибе
Турецкий военный в провинции Идлиб
В Турции рассказали о переговорах с Россией по Идлибу
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В Кремле рассказали об обеспечении безопасности турецких военных в САР
Лондон
Лидер палаты общин прокомментировал британский доклад по России
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Премьер Греции обсудил с Меркель перемещение мигрантов из Турции
Президент России Владимир Путин
Путину сообщили о российской группе, ведущей переговоры по Идлибу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния