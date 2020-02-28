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Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
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РИА Новости

Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"

16:10 28.02.2020 (обновлено: 16:11 28.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения промышленно-производственного комплекса компании "Кронштадт" в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения промышленно-производственного комплекса компании Кронштадт в Москве
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения промышленно-производственного комплекса компании "Кронштадт" в Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил в Москве промышленно-производственный комплекс компании "Кронштадт", где ознакомился с процессом разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Экскурсию по производственным цехам для Медведева провели председатель совета директоров компании Борис Алешин, генеральный директор Сергей Богатиков и генеральный конструктор Николай Долженков. Замглавы Совбеза ознакомился с разработанной на предприятии технологией производства деталей из композитных материалов, осмотрел залы стапельной и внестапельной сборки и цех окончательной сборки.
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Гостю представили уникальные разработки "Кронштадта", среди которых уже существующий и прошедший государственные испытания беспилотный летательный аппарат "Орион" и перспективные беспилотники "Гелиос" и "Фрегат", а также мобильные пункты управления такими летательными аппаратами.
Алешин рассказал Медведеву о производственных площадках предприятия, поделился планами расширения мощностей в Москве, где намерены увеличить серийное производство. Замглавы Совбеза отметил, что "серийность - это главное и для производителя, и для государства, и для покупателей, включая Минобороны".
"Помню, как мне на протяжении лет десяти на всяких выставках показывали "перспективные беспилотники". Я уже устал считать количество фирм, которые презентовали их, но все это выглядело, как доморощенный продукт, сделанный на коленке, который предлагают государству. Рассчитываю на то, что здесь у нас совсем другая история", - добавил Медведев.
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Отвечая на вопросы замглавы Совбеза, представители компании рассказали, что все значимые элементы продукции завода, а также программное обеспечение отечественного изготовления и что все разработки запатентованы.
По завершении осмотра Медведев обсудил с руководством "Кронштадта", а также с представителями профильных ведомств перспективы развития беспилотной авиации в России.
"Кронштадт" объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и на суше. Компания является одним из ведущих в стране предприятий в области беспилотной техники и технологий.
На предприятии производят комплексы с беспилотниками большой продолжительности полета, беспилотниками внеаэродромного базирования, бортовое оборудование БЛА, программное обеспечение комплексов с БЛА, комплексы управления для безэкипажных катеров и др.
Штат компании составляет более 1500 человек, из которых более 60% - инженеры-конструкторы. Производственные мощности компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге.
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Дмитрий МедведевСовет Безопасности РФМоскваРоссияБезопасность
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