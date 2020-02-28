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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T16:07+0300
https://ria.ru/20200228/1565337481.html
В Кремле назвали задачу, с которой Турция не справилась в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/57/1561565790_0:136:3160:1913_1036x0_80_0_0_806da151fba28648608b04d35d973003.jpg
РИА Новости

В Кремле назвали задачу, с которой Турция не справилась в Сирии

16:06 28.02.2020 (обновлено: 16:07 28.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Турецкие военные в Сирии должны не допускать агрессии боевиков в отношении военных объектов РФ, должны были контролировать боевиков, но не справились, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после совещания членов Совбеза.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, детально обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба.
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"В ходе обсуждения участниками совещания было отмечено, что по согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных, в обязанности которых входил контроль за деятельностью боевиков и недопущении их террористической активности и предупреждению агрессивных действий в отношении российских военных объектов. Выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля", - отметил Песков.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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Президент Турции Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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