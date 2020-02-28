В Кремле назвали задачу, с которой Турция не справилась в Сирии

"В ходе обсуждения участниками совещания было отмечено, что по согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных, в обязанности которых входил контроль за деятельностью боевиков и недопущении их террористической активности и предупреждению агрессивных действий в отношении российских военных объектов. Выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля", - отметил Песков.