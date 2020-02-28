АТОР обратила внимание властей на угрожающее положение туротрасли

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Операторы-члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) обратились к вице-премьерам правительства России с открытым письмом, в котором речь идет об угрожающем положении стабильности туристической отрасли России в связи с распространением коронавируса и рекомендациями Ростуризма о приостановке формирования и реализации туров и отдельных туруслуг в Италию, Южную Корею и Иран.

В послании подчеркивается, что применяемая Роспотребнадзором и Ростуризмом формулировка "до нормализации эпидемиологической обстановки" не позволяет однозначно определить временные границы действия этих рекомендаций. А они являются основанием для расторжения потребителями договоров о реализации туристских продуктов в Италию, Южную Корею и Иран, что повлечет существенные финансовые убытки для туроператоров.

Согласно Федеральному закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране выезда угрозы безопасности их жизни и здоровья турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта. "Но при этом туроператоры не имеют права в таких случаях удерживать фактически понесенные расходы или применять норму об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора)", — подчеркивается в открытом письме АТОР.

По мнению туроператоров, данная норма ставит туроператоров в заведомо неравное положение относительно партнеров из смежных отраслей, из чьих услуг формируются туристские продукты. Речь идет в первую очередь об авиакомпаниях и страховых компаниях, которые вправе удерживать денежные средства, полученные от туроператоров при приобретении услуг перевозки в рамках пакетного тура, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. При этом туроператоры вынуждены осуществлять возвраты туристам исключительно из собственных средств, неся прямые убытки: например, авиаперевозка зачастую составляет половину и более общей стоимости пакетного тура.

В открытом письме АТОР обращается к членам правительства с просьбой "в сотрудничестве с Роспотребнадзором рассмотреть ситуацию на предмет оценки продолжительности вводимых мер и в кратчайшие сроки принять решения, позволяющие определить точные сроки действия рекомендации Ростуризма от 27 февраля 2020 года". По мнению представителей туроператорского сообщества, было бы правильно и в дальнейшем определять сроки действия любых рекомендаций такого рода, адресованных бизнесу. Это минимизировало бы негативные последствия для туристической индустрии.