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Туризм
2020-02-28T16:51+0300
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АТОР обратила внимание властей на угрожающее положение туротрасли
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РИА Новости

АТОР обратила внимание властей на угрожающее положение туротрасли

16:51 28.02.2020
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© REUTERS / Manuel SilvestriТуристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
© REUTERS / Manuel Silvestri
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Операторы-члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) обратились к вице-премьерам правительства России с открытым письмом, в котором речь идет об угрожающем положении стабильности туристической отрасли России в связи с распространением коронавируса и рекомендациями Ростуризма о приостановке формирования и реализации туров и отдельных туруслуг в Италию, Южную Корею и Иран.
В послании подчеркивается, что применяемая Роспотребнадзором и Ростуризмом формулировка "до нормализации эпидемиологической обстановки" не позволяет однозначно определить временные границы действия этих рекомендаций. А они являются основанием для расторжения потребителями договоров о реализации туристских продуктов в Италию, Южную Корею и Иран, что повлечет существенные финансовые убытки для туроператоров.
Согласно Федеральному закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране выезда угрозы безопасности их жизни и здоровья турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта. "Но при этом туроператоры не имеют права в таких случаях удерживать фактически понесенные расходы или применять норму об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора)", — подчеркивается в открытом письме АТОР.
По мнению туроператоров, данная норма ставит туроператоров в заведомо неравное положение относительно партнеров из смежных отраслей, из чьих услуг формируются туристские продукты. Речь идет в первую очередь об авиакомпаниях и страховых компаниях, которые вправе удерживать денежные средства, полученные от туроператоров при приобретении услуг перевозки в рамках пакетного тура, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. При этом туроператоры вынуждены осуществлять возвраты туристам исключительно из собственных средств, неся прямые убытки: например, авиаперевозка зачастую составляет половину и более общей стоимости пакетного тура.
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В открытом письме АТОР обращается к членам правительства с просьбой "в сотрудничестве с Роспотребнадзором рассмотреть ситуацию на предмет оценки продолжительности вводимых мер и в кратчайшие сроки принять решения, позволяющие определить точные сроки действия рекомендации Ростуризма от 27 февраля 2020 года". По мнению представителей туроператорского сообщества, было бы правильно и в дальнейшем определять сроки действия любых рекомендаций такого рода, адресованных бизнесу. Это минимизировало бы негативные последствия для туристической индустрии.
В письме отмечается, что такая мера сократит количество обращений туристов к туроператорам с просьбами об аннуляции туров с вылетами в более поздние даты. При этом для определения разумного срока продолжительности действия рекомендаций АТОР предлагает использовать, сроки карантина, введенного указом правительства Итали от 23 февраля – то есть до 9 марта 2020 года. В случае же, если ситуация в Итальянской Республике или других странах, поименованных в рекомендациях, не нормализуется, срок действия рекомендаций может быть продлен.
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