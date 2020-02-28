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Собянин осмотрел самый большой в Москве орган в "Зарядье"
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РИА Новости

Собянин осмотрел самый большой в Москве орган в "Зарядье"

15:31 28.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы С. Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел один из крупнейших в Европе орган в концертном зале "Зарядья" и отметил, что с установкой музыкального инструмента он стал полноценным залом мирового уровня.
"Завтра в Москве два грандиозных события: это открытие "Острова мечты", а здесь открывается музыкальная мечта, создание уникального даже не для Москвы, а для мировой музыкальной общественности, создание большого органа", - сказал Собянин.
Он отметил, что в свое время ставил задачу перед коллегами, перед строителями как можно быстрее запустить музыкальный инструмент. "Но в процессе подготовки, документации, консультации специалистов мы поняли, что быстро такие проекты делать невозможно и нельзя. Поэтому мы дали столько времени, сколько необходимо было для создания этого уникального музыкального инструмента. И вот завтра концертный зал "Зарядья" становится полноценным, мирового уровня концертным залом, в котором есть все: и акустика, и технологии музыкальные, и теперь орган", - сказал Собянин.
Мэр также поблагодарил директора органостроительной компании "Мюляйзен" Патрика Арманда за создание музыкального инструмента и главного хранителя Большого концертного органа Московского концертного зала "Зарядье" Ладу Лабзину.
"И я благодарю вас, что вы согласились стать главным хранителем этого органа, управлять таким огромным, сложным технологическим оборудованием. Несмотря на казалось бы миниатюрное устройство, оно управляет сооружением весом в 40 тонн, около 6 тысяч трубок от нескольких метров до нескольких миллиметров, и это все должно работать, звучать так, как задумывали вы и те, кто создавал это музыкальное совершенство", - сказал Собянин, обращаясь к Лабзиной.
Ольга Жукова: инаугурация органа - знаковое событие года
23 февраля, 12:33Мастера
Ольга Жукова: инаугурация органа – знаковое событие годаО церемонии "посвящения" самого большого органа Москвы 29 февраля в концертном зале "Зарядье", а также о том, почему на шоу будут присутствовать представители Книги рекордов Гиннесса, в эфире радио Sputnik рассказывает генеральный директор зала Ольга Жукова.
Торжественное открытие Большого концертного органа состоится в субботу, 29 февраля, и продлится сутки, за это время на нем сыграют 24 органиста из России и других стран. Режиссером уникальной 24-часовой церемонии стал Даниэле Финци Паска - признанный мастер в области театрального искусства, создатель церемоний закрытия олимпийских игр в Турине и Сочи.
Клавишно-духовой концертный орган был спроектирован и произведен французской органостроительной компанией "Мюляйзен" специально для концертного зала "Зарядье" с учетом его объема, акустики и других архитектурных особенностей. Орган "Зарядья" является самым большим музыкальным инструментом Москвы и одним из крупнейших в Европе (85 регистров). Его общий вес составляет 41 тонну, ширина фасада - 22 метра. Высота внутренней части - 13 метров, ширина - 10 метров, глубина - 4 метра. Инструмент занимает площадь 160 квадратных метров и имеет сложную структуру, состоящую из четырех уровней и различных элементов.
Видимая зрителям фасадная сторона "короля музыкальных инструментов" включает 135 труб из свинцово-оловянного сплава весом более 3 тонн. Однако это - только малая часть из 5 872 труб большого органа. Основное содержимое - 5 737 деревянных и металлических труб различной формы и длины - находится внутри инструмента в специальной органной нише. Их общий вес примерно такой же, как у фасадных труб - 3,5 тонны.
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ЗарядьеСергей СобянинМоскваОбщество
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