Собянин осмотрел самый большой в Москве орган в "Зарядье"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел один из крупнейших в Европе орган в концертном зале "Зарядья" и отметил, что с установкой музыкального инструмента он стал полноценным залом мирового уровня.

"Завтра в Москве два грандиозных события: это открытие "Острова мечты", а здесь открывается музыкальная мечта, создание уникального даже не для Москвы, а для мировой музыкальной общественности, создание большого органа", - сказал Собянин.

Он отметил, что в свое время ставил задачу перед коллегами, перед строителями как можно быстрее запустить музыкальный инструмент. "Но в процессе подготовки, документации, консультации специалистов мы поняли, что быстро такие проекты делать невозможно и нельзя. Поэтому мы дали столько времени, сколько необходимо было для создания этого уникального музыкального инструмента. И вот завтра концертный зал "Зарядья" становится полноценным, мирового уровня концертным залом, в котором есть все: и акустика, и технологии музыкальные, и теперь орган", - сказал Собянин.

Мэр также поблагодарил директора органостроительной компании "Мюляйзен" Патрика Арманда за создание музыкального инструмента и главного хранителя Большого концертного органа Московского концертного зала "Зарядье" Ладу Лабзину.

"И я благодарю вас, что вы согласились стать главным хранителем этого органа, управлять таким огромным, сложным технологическим оборудованием. Несмотря на казалось бы миниатюрное устройство, оно управляет сооружением весом в 40 тонн, около 6 тысяч трубок от нескольких метров до нескольких миллиметров, и это все должно работать, звучать так, как задумывали вы и те, кто создавал это музыкальное совершенство", - сказал Собянин, обращаясь к Лабзиной.

Торжественное открытие Большого концертного органа состоится в субботу, 29 февраля, и продлится сутки, за это время на нем сыграют 24 органиста из России и других стран. Режиссером уникальной 24-часовой церемонии стал Даниэле Финци Паска - признанный мастер в области театрального искусства, создатель церемоний закрытия олимпийских игр в Турине и Сочи.

Клавишно-духовой концертный орган был спроектирован и произведен французской органостроительной компанией "Мюляйзен" специально для концертного зала "Зарядье" с учетом его объема, акустики и других архитектурных особенностей. Орган "Зарядья" является самым большим музыкальным инструментом Москвы и одним из крупнейших в Европе (85 регистров). Его общий вес составляет 41 тонну, ширина фасада - 22 метра. Высота внутренней части - 13 метров, ширина - 10 метров, глубина - 4 метра. Инструмент занимает площадь 160 квадратных метров и имеет сложную структуру, состоящую из четырех уровней и различных элементов.