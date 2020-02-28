В ДНР заявили о 70 нарушениях перемирия силовиками за неделю

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские силовики почти 70 раз нарушили режим прекращения огня в Украинские силовики почти 70 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в течение недели, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики более 80 раз нарушили перемирие в Донбассе.

"За неделю вооруженные формирования Украины 67 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 18 населенных пунктов республики противник выпустил 114 мин калибром 120 и 82 миллиметра и 198 гранат различного типа", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Он отметил, что в результате обстрелов повреждены 20 жилых домостроений, две линии электропередачи в населенных пунктах, а также остекление школы в поселке шахты имени Гагарина на окраине подконтрольного ДНР города Горловка.