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В ДНР заявили о 70 нарушениях перемирия силовиками за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили о 70 нарушениях перемирия силовиками за неделю

15:28 28.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские силовики почти 70 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в течение недели, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики более 80 раз нарушили перемирие в Донбассе.
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"За неделю вооруженные формирования Украины 67 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 18 населенных пунктов республики противник выпустил 114 мин калибром 120 и 82 миллиметра и 198 гранат различного типа", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что в результате обстрелов повреждены 20 жилых домостроений, две линии электропередачи в населенных пунктах, а также остекление школы в поселке шахты имени Гагарина на окраине подконтрольного ДНР города Горловка.
"Все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся в республике, а также переданы в генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел", - сказал представитель ведомства.
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