Кения временно отменит рейсы из Китая из-за коронавируса

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Суд в кенийской столице Найроби распорядился приостановить все полеты из Китая в Кению из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, сообщает местное издание Star.
Согласно изданию, судья Верховного суда Джеймс Макау вынес решение по иску, поданному юридическим сообществом Кении.
Кроме того, суд издал постановление, запрещающее министерству здравоохранения, министерству транспорта, МИД, а также Управлению аэропортами Кении пропускать в страну прибывающих из Китая людей. Постановление также распространяется на другие страны, которые были отмечены Всемирной организацией здравоохранения как подверженные вспышке коронавируса.
Помимо этого, суд распорядился отследить и поместить в карантин всех 239 пассажиров, которые прибыли в страну 26 февраля на борту самолета, совершавшего рейс из Китая.
На данный момент в Кении нет подтвержденных случаев заболевания. Всего в Африке только в трех странах были выявлены носители коронавируса: Египте, Алжире и Нигерии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных приближается к 3,7 тысячи, скончались 57 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса