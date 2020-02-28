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Кения временно отменит рейсы из Китая из-за коронавируса
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РИА Новости

Кения временно отменит рейсы из Китая из-за коронавируса

15:26 28.02.2020 (обновлено: 15:27 28.02.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
© REUTERS / Thomas Peter
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Суд в кенийской столице Найроби распорядился приостановить все полеты из Китая в Кению из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, сообщает местное издание Star.
Согласно изданию, судья Верховного суда Джеймс Макау вынес решение по иску, поданному юридическим сообществом Кении.
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Кроме того, суд издал постановление, запрещающее министерству здравоохранения, министерству транспорта, МИД, а также Управлению аэропортами Кении пропускать в страну прибывающих из Китая людей. Постановление также распространяется на другие страны, которые были отмечены Всемирной организацией здравоохранения как подверженные вспышке коронавируса.
Помимо этого, суд распорядился отследить и поместить в карантин всех 239 пассажиров, которые прибыли в страну 26 февраля на борту самолета, совершавшего рейс из Китая.
На данный момент в Кении нет подтвержденных случаев заболевания. Всего в Африке только в трех странах были выявлены носители коронавируса: Египте, Алжире и Нигерии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных приближается к 3,7 тысячи, скончались 57 человек.
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Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирусыНовости - ТуризмВОЗКитайКенияВ мире
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