Кения временно отменит рейсы из Китая из-за коронавируса

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Суд в кенийской столице Найроби распорядился приостановить все полеты из Суд в кенийской столице Найроби распорядился приостановить все полеты из Китая в Кению из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, сообщает местное издание Star

Согласно изданию, судья Верховного суда Джеймс Макау вынес решение по иску, поданному юридическим сообществом Кении.

Кроме того, суд издал постановление, запрещающее министерству здравоохранения, министерству транспорта, МИД, а также Управлению аэропортами Кении пропускать в страну прибывающих из Китая людей. Постановление также распространяется на другие страны, которые были отмечены Всемирной организацией здравоохранения как подверженные вспышке коронавируса.

Помимо этого, суд распорядился отследить и поместить в карантин всех 239 пассажиров, которые прибыли в страну 26 февраля на борту самолета, совершавшего рейс из Китая.

На данный момент в Кении нет подтвержденных случаев заболевания. Всего в Африке только в трех странах были выявлены носители коронавируса: Египте, Алжире и Нигерии.