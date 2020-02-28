Вера Брежнева поделилась в Сети "Хорошими новостями"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Поп-певица и актриса Вера Брежнева представила в Сети новый трек "Хорошие новости".
"Моя весенняя премьера. Пусть новости будут только хорошими. Слушайте, запоминайте, танцуйте", — написала Брежнева.
Продюсер трека — муж певицы Константин Меладзе. Композицию можно послушать или скачать на всех музыкальных площадках.
Ожидается, что концертная премьера новой песни исполнительницы состоится 25 апреля. В этот день Вера Брежнева представит в Crocus City Hall новое шоу "V элемент".