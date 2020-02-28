Юрист оценил законопроект о запрете клеток в судах

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Законопроект о запрете "клеток" в залах судебных заседаний фактически уравняет в правах фигурантов дел о жестоких убийствах и экономических преступлениях, однако такое положение дел соответствует духу закона, заявил РИА Новости юрист Законопроект о запрете "клеток" в залах судебных заседаний фактически уравняет в правах фигурантов дел о жестоких убийствах и экономических преступлениях, однако такое положение дел соответствует духу закона, заявил РИА Новости юрист Сергей Михайлов

В пятницу глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас сообщил, что законопроект, запрещающий помещать обвиняемых, подозреваемых и подсудимых в "клетки" и "аквариумы" в зале судебных заседаний, получил положительный отзыв правительства РФ, в документе учтены решения ЕСПЧ.

"Данный законопроект оценивается юридическим сообществом исключительно положительно. Тем не менее, ряд людей выражает беспокойство, что в зале судебных заседаний одинаковыми правами будут обладать условные обвиняемые в тяжелых насильственных преступлениях – например, члены "банды GTA", маньяки-убийцы – и обычные мошенники, которые по своей сути не представляют весомой угрозы обществу. Во-первых, нужно сказать, что адвокаты не боятся своих доверителей, профессиональный долг юриста – защищать даже Чикатило. Во-вторых, в судах все-таки останутся конвоиры и судебные приставы, которые после вступления поправок в силу будут работать лишь ответственней", - сказал Михайлов.

Собеседник агентства отметил, что "с точки зрения законодательства все обвиняемые фактически и без того равны в правах, разве что по тем или иным причинам кто-то содержится под стражей в СИЗО, а кто-то – под подпиской о невыезде".