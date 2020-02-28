Пресс-конференция о ситуации вокруг сирийского Идлиба

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2 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Конфликт в Идлибе: развитие ситуации и возможности для переговоров ".