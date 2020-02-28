Пресс-конференция о ситуации вокруг сирийского Идлиба

Участники:
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий СУСЛОВ;
- старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина ФЕДОРОВА;
- ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий ЗИНИН;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН;
- заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ.
27 февраля в результате авиаудара правительственных войск в сирийской провинции Идлиб погибли и получили ранения десятки турецких военных. По сообщению Министерства обороны РФ, под удар попали военнослужащие, "находившиеся в боевых порядках террористических формирований". 28 февраля в ходе телефонного разговора обстановку в Идлибе обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
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- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий СУСЛОВ;
- старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина ФЕДОРОВА;
- ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий ЗИНИН;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН;
- заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ.
27 февраля в результате авиаудара правительственных войск в сирийской провинции Идлиб погибли и получили ранения десятки турецких военных. По сообщению Министерства обороны РФ, под удар попали военнослужащие, "находившиеся в боевых порядках террористических формирований". 28 февраля в ходе телефонного разговора обстановку в Идлибе обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Каким может быть развитие ситуации? Каковы перспективы переговоров между Россией и Турцией? Есть ли вероятность открытого вмешательства в конфликт США и НАТО?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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