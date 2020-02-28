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Пресс-конференция о ситуации вокруг сирийского Идлиба
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РИА Новости

Пресс-конференция о ситуации вокруг сирийского Идлиба

15:15 28.02.2020 (обновлено: 17:08 28.02.2020)
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2 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Конфликт в Идлибе: развитие ситуации и возможности для переговоров ".
Участники:
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий СУСЛОВ;
- старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина ФЕДОРОВА;
- ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий ЗИНИН;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН;
- заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ.

27 февраля в результате авиаудара правительственных войск в сирийской провинции Идлиб погибли и получили ранения десятки турецких военных. По сообщению Министерства обороны РФ, под удар попали военнослужащие, "находившиеся в боевых порядках террористических формирований". 28 февраля в ходе телефонного разговора обстановку в Идлибе обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Каким может быть развитие ситуации? Каковы перспективы переговоров между Россией и Турцией? Есть ли вероятность открытого вмешательства в конфликт США и НАТО?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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