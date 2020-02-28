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В ГД предложили наказание за нарушения на голосовании по Конституции
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РИА Новости

В ГД предложили наказание за нарушения на голосовании по Конституции

15:05 28.02.2020 (обновлено: 15:14 28.02.2020)
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в ГД законопроект об уголовной ответственности за нарушения при общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, за подобное нарушение может грозить до 4 лет тюрьмы, сообщили журналистам в пресс-службе думского комитета по госстроительству и законодательству.
"Сегодня в Государственную думу внесен законопроект, вводящий уголовную ответственность за нарушения при проведении общероссийского голосования - проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации". Законопроект внесли депутат Государственной думы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас", - сообщили в пресс-службе думского комитета.
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Как отметил Крашенинников, законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования. Он пояснил, что общероссийское голосование – это специальная процедура, итоги которой будут являться условием вступления в силу изменений в конституции. Законодательные нормы о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования содержатся в статье 2 данного законопроекта, однако ответственность за нарушения в ходе проведения общероссийского голосования пока не установлена.
Крашенинников добавил, что в Уголовном кодексе в главе 19 "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур – выборы, референдум.
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"Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний, предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования", - подчеркнул он.
Депутат сообщил, что проектом предлагается внести изменения в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ.
"Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы, - добавил он.
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