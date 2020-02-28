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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T14:40+0300
https://ria.ru/20200228/1565328434.html
Эксперт прокомментировал заявление Турции о сирийских беженцах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565320695_0:220:3250:2048_1036x0_80_0_0_49914f46e1d4e938b20bd2c808d99ca0.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал заявление Турции о сирийских беженцах

14:40 28.02.2020
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© REUTERS / Huseyin AldemirГруппа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне
© REUTERS / Huseyin Aldemir
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Турецкое руководство блефует, заявляя о решении больше не сдерживать беженцев из Сирии, считает востоковед, директор центра "Россия - Восток - Запад" Владимир Сотников.
Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик ранее заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Вчера, 12:16
Источник рассказал о реакции Греции на заявление Турции о беженцах
"Мне кажется, эти заявления являются блефом, который турецкая сторона, как обычно, использует всякий раз, когда ей нужно реализовать свои интересы в Сирии. Не стоит также забывать, что помимо беженцев Сирию покидают также террористы и члены различных бандформирований - о чем накануне заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова", - сказал РИА Новости Сотников, комментируя последние заявления Анкары.
По его мнению, заявления Турции по беженцам призваны оправдать наступление турецкой армии вглубь Сирии и ее борьбу с сирийскими правительственными силами. Кроме того, полагает эксперт, таким образом правительство Турции во главе с президентом Тайипом Эрдоганом "дает понять, что Анкара не уйдет из Сирии и планирует и далее придерживаться жесткой линии в отношении сирийской армии".
"Тем не менее, я уверен, что "горячего конфликта" на этой почве между Турцией и Россией не возникнет. Никому, включая Эрдогана, не выгодно обрывать диалог с Россией - особенно в контексте ряда проблемных моментов в истории наших взаимоотношений", - указал эксперт.
Лагерь беженцев в Сирии
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Война в СирииВойна в СирииОмер ЧеликМария ЗахароваТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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