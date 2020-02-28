Эксперт прокомментировал заявление Турции о сирийских беженцах

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Турецкое руководство блефует, заявляя о решении больше не сдерживать беженцев из Сирии, считает востоковед, директор центра "Россия - Восток - Запад" Владимир Сотников.
Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик ранее заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.
"Мне кажется, эти заявления являются блефом, который турецкая сторона, как обычно, использует всякий раз, когда ей нужно реализовать свои интересы в Сирии. Не стоит также забывать, что помимо беженцев Сирию покидают также террористы и члены различных бандформирований - о чем накануне заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова", - сказал РИА Новости Сотников, комментируя последние заявления Анкары.
По его мнению, заявления Турции по беженцам призваны оправдать наступление турецкой армии вглубь Сирии и ее борьбу с сирийскими правительственными силами. Кроме того, полагает эксперт, таким образом правительство Турции во главе с президентом Тайипом Эрдоганом "дает понять, что Анкара не уйдет из Сирии и планирует и далее придерживаться жесткой линии в отношении сирийской армии".
"Тем не менее, я уверен, что "горячего конфликта" на этой почве между Турцией и Россией не возникнет. Никому, включая Эрдогана, не выгодно обрывать диалог с Россией - особенно в контексте ряда проблемных моментов в истории наших взаимоотношений", - указал эксперт.