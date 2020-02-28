Эксперт прокомментировал заявление Турции о сирийских беженцах

"Мне кажется, эти заявления являются блефом, который турецкая сторона, как обычно, использует всякий раз, когда ей нужно реализовать свои интересы в Сирии. Не стоит также забывать, что помимо беженцев Сирию покидают также террористы и члены различных бандформирований - о чем накануне заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова", - сказал РИА Новости Сотников, комментируя последние заявления Анкары.