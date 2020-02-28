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Минсельхоз предложил увеличить экспортную пошлину на подсолнечник
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РИА Новости

Минсельхоз предложил увеличить экспортную пошлину на подсолнечник

14:39 28.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника на полях
Цветение подсолнечника на полях
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Цветение подсолнечника на полях. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ вынес вопрос временного увеличения экспортной пошлины на подсолнечник на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в составе комиссии правительства РФ, говорится в сообщении министерства.
Министерство сообщает, что текущая ситуация на рынке масложировой продукции, планы по экспорту на 2020 год и меры поддержки отрасли обсуждались на совещании под председательством замминистра Оксаны Лут при участии Масложирового союза России и крупнейших участников рынка.
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"Участники совещания обсудили вопросы, связанные с обеспечением перерабатывающих предприятий необходимыми объемами сырья. В частности, эффективной регуляторной мерой на рынке масличных может стать временное увеличение экспортной пошлины на подсолнечник. Минсельхоз России вынес данный вопрос на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - сообщается в пресс-релизе.
Масложировая отрасль стала драйвером российского продовольственного экспорта, показывая высокие темпы увеличения производства и объема поставок на внешние рынки, отмечается в сообщении. В частности, по итогам 2019 года рост производства растительных масел и их фракций нерафинированных (включая кукурузное) составил 12,6%, а экспорт масложировой продукции увеличился более чем на 25%, превысив 4 миллиарда долларов.
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Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияЭкономика
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