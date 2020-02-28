Минсельхоз предложил увеличить экспортную пошлину на подсолнечник

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ вынес вопрос временного увеличения экспортной пошлины на подсолнечник на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в составе комиссии правительства РФ, говорится в сообщении министерства.

Министерство сообщает, что текущая ситуация на рынке масложировой продукции, планы по экспорту на 2020 год и меры поддержки отрасли обсуждались на совещании под председательством замминистра Оксаны Лут при участии Масложирового союза России и крупнейших участников рынка.

"Участники совещания обсудили вопросы, связанные с обеспечением перерабатывающих предприятий необходимыми объемами сырья. В частности, эффективной регуляторной мерой на рынке масличных может стать временное увеличение экспортной пошлины на подсолнечник. Минсельхоз России вынес данный вопрос на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - сообщается в пресс-релизе.