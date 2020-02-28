НАТО рассматривает пути поддержки Турции после инцидента в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. НАТО продолжает поддерживать Турцию как своего союзника и изучает пути оказания дополнительной помощи, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания Североатлантического Совета на уровне послов стран-союзниц.

"Союзники уже поддерживают Турцию, мы усилии турецкую противовоздушную оборону… Но союзники думают о том, какую еще поддержку можно оказать Турции, столкнувшейся со страшным конфликтом в Сирии ", - сказал он.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.