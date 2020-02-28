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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T15:06+0300
https://ria.ru/20200228/1565326972.html
НАТО рассматривает пути поддержки Турции после инцидента в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564872493_0:290:3123:2047_1036x0_80_0_0_d2e27c1a4bad397db8271274e11a27cd.jpg
РИА Новости

НАТО рассматривает пути поддержки Турции после инцидента в Идлибе

14:27 28.02.2020 (обновлено: 15:06 28.02.2020)
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
Турецкая военная техника в провинции Идлиб. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. НАТО продолжает поддерживать Турцию как своего союзника и изучает пути оказания дополнительной помощи, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания Североатлантического Совета на уровне послов стран-союзниц.
"Союзники уже поддерживают Турцию, мы усилии турецкую противовоздушную оборону… Но союзники думают о том, какую еще поддержку можно оказать Турции, столкнувшейся со страшным конфликтом в Сирии", - сказал он.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)НАТОТурцияСирияЙенс Столтенберг
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