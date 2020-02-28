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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T14:56+0300
https://ria.ru/20200228/1565326463.html
Столтенберг выразил солидарность с Турцией по ситуации в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bdf0a999d3d80cddcd19df824cda4446.jpg
РИА Новости

Столтенберг выразил солидарность с Турцией по ситуации в Сирии

14:17 28.02.2020 (обновлено: 14:56 28.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. НАТО осуждает эскалацию в Сирии, выражает соболезнования семьям погибших и солидарность с Турцией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу по итогам внеочередного заседания Североатлантического совета на уровне послов.
"Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что союзники считают необходимым прекратить эскалацию. "Призываем прекратить наступление, соблюдать нормы международного права, поддержать усилия ООН по поиску мирного решения", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
527001152
Обсудить 12
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)НАТОТурцияСирияЙенс СтолтенбергВ мире
Популярные комментарии
Ну, короче: ты с русскими воюй, Турция, а мы, гордые члены НАТО, грудью встанем....за твоей спиной, Турция! -------Какой же гнилью от этой "структуры" несёт.
28 февраля, 14:28
aalnoor1953
970101
Турция может полностью рассчитывать на солидарность и сочувствие от стран альянса.
28 февраля, 14:18
НДНикита Долгушев
5111000
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