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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T14:13+0300
https://ria.ru/20200228/1565325962.html
Сирийский посол назвал Эрдогана виновным в гибели турецких солдат
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Сирийский посол назвал Эрдогана виновным в гибели турецких солдат

14:12 28.02.2020 (обновлено: 14:13 28.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет ответственность перед своим народом за гибель турецких солдат в Сирии, заявил РИА Новости сирийский посол в Китае Имад Мустафа.
"Факт, что турецкие силы теперь являются неотъемлемой частью вооруженных террористических группировок, неизбежно приводит к тому, что жизни турецких военных будут в опасности. Эрдоган несет ответственность за их гибель и должен отвечать перед своим народом за свое безрассудство и смертельный авантюризм", - сказал он.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Обострение ситуации в ИдлибеИмад МустафаВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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