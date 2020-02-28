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Культура
2020-02-28T14:21+0300
https://ria.ru/20200228/1565325500.html
Шнуров рассказал об убытках от политической деятельности
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РИА Новости

Шнуров рассказал об убытках от политической деятельности

14:05 28.02.2020 (обновлено: 14:21 28.02.2020)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что политическая деятельность в финансовом плане приносит ему убытки.
Лидер "Ленинграда" недавно стал членом петербургского отделения Партии роста и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Партбилет музыканту вручал глава партии, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
В пятницу Шнуров заявил, что еще только вступил в партию и не метит в депутаты.
"Я рядовой член партии. Никуда я не мечу. Я сегодня приехал на общественный совет по культуре, вот сюда и метил", — сказал музыкант.
По его словам, политическая деятельность с точки зрения личной экономики — это "сплошные убытки".
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Шнуров также отметил, что "яркие краски" в политическую деятельность вносить может не только он. "Людей, которые действительно знают Россию, действительно ездили по стране, действительно встречались с людьми, — их не так много. Все в основном в политике виртуальные", — считает музыкант.
"Я считаю, что время у меня настало такое, что я могу что-то этому обществу дать, не только взять, а дать", — сказал Шнуров, подтвердив, что для него политика — некий альтруистический шаг.
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Музыкант также опроверг утверждение, что он присоединился к какому-то "лагерю".
"Как критиковал, если я вижу какую-то несправедливость, не нужно бояться этого большого слова, то я по-прежнему буду критиковать. Мне очень многое не нравится в нашем обществе, мне очень многое не нравится в нашей политике. Я пошел туда, поверьте мне, не из-за хорошей жизни и уж точно не ради успеха. Потому что успеха мне уж и без политики, так сказать, хватает", — отметил Шнуров.
По его словам, в Госдуме платят гораздо меньше, чем за концерты.
На вопрос о том, почему он все-таки решил пойти в политику, музыкант сказал, что "переосмыслил себя в жизни".
"Политикой, насколько я понимаю, я занимаюсь уже давно. Просто никогда не заявлял открыто. А сейчас решил, что пора быть честным по отношению к себе и по отношению к тому делу, которым я занимаюсь. Мои песни — это же абсолютно социальные такие высказывания. И они поднимали проблемы в основном, а не говорили о том, как прекрасна жизнь", — добавил Шнуров.
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