Шнуров рассказал об убытках от политической деятельности

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что политическая деятельность в финансовом плане приносит ему убытки.

Лидер "Ленинграда" недавно стал членом петербургского отделения Партии роста и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Партбилет музыканту вручал глава партии, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов

В пятницу Шнуров заявил, что еще только вступил в партию и не метит в депутаты.

"Я рядовой член партии. Никуда я не мечу. Я сегодня приехал на общественный совет по культуре, вот сюда и метил", — сказал музыкант.

По его словам, политическая деятельность с точки зрения личной экономики — это "сплошные убытки".

Шнуров также отметил, что "яркие краски" в политическую деятельность вносить может не только он. "Людей, которые действительно знают Россию, действительно ездили по стране, действительно встречались с людьми, — их не так много. Все в основном в политике виртуальные", — считает музыкант.

"Я считаю, что время у меня настало такое, что я могу что-то этому обществу дать, не только взять, а дать", — сказал Шнуров, подтвердив, что для него политика — некий альтруистический шаг.

Музыкант также опроверг утверждение, что он присоединился к какому-то "лагерю".

"Как критиковал, если я вижу какую-то несправедливость, не нужно бояться этого большого слова, то я по-прежнему буду критиковать. Мне очень многое не нравится в нашем обществе, мне очень многое не нравится в нашей политике. Я пошел туда, поверьте мне, не из-за хорошей жизни и уж точно не ради успеха. Потому что успеха мне уж и без политики, так сказать, хватает", — отметил Шнуров.

По его словам, в Госдуме платят гораздо меньше, чем за концерты.

На вопрос о том, почему он все-таки решил пойти в политику, музыкант сказал, что "переосмыслил себя в жизни".