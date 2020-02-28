Суд в Ульяновске арестовал школьника, ранившего ножом учительницу

САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал школьника, который ранил ножом учительницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый был задержан. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, на допросе он не смог ответить, зачем ранил педагога, сообщали в СК.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в СУСК по Ульяновской области, подросток арестован "сроком на два месяца".
Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В школе идет служебная проверка. В образовательных учреждениях города по поручению главы Ульяновска Сергея Панчина усилены меры безопасности.
27 февраля, 16:26Раненную школьником в Ульяновске учительницу перевели из реанимации