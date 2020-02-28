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Суд в Ульяновске арестовал школьника, ранившего ножом учительницу
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РИА Новости

Суд в Ульяновске арестовал школьника, ранившего ножом учительницу

13:59 28.02.2020 (обновлено: 14:29 28.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал школьника, который ранил ножом учительницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый был задержан. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, на допросе он не смог ответить, зачем ранил педагога, сообщали в СК.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в СУСК по Ульяновской области, подросток арестован "сроком на два месяца".
Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В школе идет служебная проверка. В образовательных учреждениях города по поручению главы Ульяновска Сергея Панчина усилены меры безопасности.
Медсестра
27 февраля, 16:26
Раненную школьником в Ульяновске учительницу перевели из реанимации
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Ульяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)УльяновскПроисшествия
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