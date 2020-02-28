Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T16:11+0300
https://ria.ru/20200228/1565325045.html
В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565248978_0:295:3059:2016_1036x0_80_0_0_0aea7385de096f93477a57cf5be43a3b.jpg
РИА Новости

В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус

13:59 28.02.2020 (обновлено: 16:11 28.02.2020)
52770
© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
БАКУ, 28 фев — РИА Новости. У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
"Он помещен в инфекционный блок специального режима. Заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное. Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной", — сообщили в штабе.
В пресс-релизе, поступившем в РИА Новости, отмечается, что это первый случай заражения в Азербайджане.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. За пределами КНР случаи заражения зафиксированы в 46 странах, число инфицированных достигло 3664, умерли 57 человек.
В Иране число заразившихся достигло 388, увеличившись за сутки более чем на 100 человек. Скончались 34 больных.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
5335291261942
Обсудить 21
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыРоссияИранАзербайджанВ мире
Популярные комментарии
Вангую: в Москве будет много зараженных.
28 февраля, 14:49
Весёлый Роджер
451012117
В России вируса НЕТ!!!
28 февраля, 14:05
Alex Alex
28351006
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Тест на выявление коронавируса
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Знак коронавируса
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого"
Антенны радиоинтерферометра
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Обнародованы результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Девушки в китайском квартале в Чикаго, Иллинойс
Вирус стал оружием, которое обрушит империю
Туристы в Москве
Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом
Виталий Ромас
В ЛНР задержали стрингера МИА "Россия сегодня"
Золотые слитки
РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов
Пассажиры в аэропорту
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
Овощи
Названы продукты, без которых развивается тревожное расстройство
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния