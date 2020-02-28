Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 388 человек

По словам представителя минздрава, наибольшее число новых случаев зарегистрировано в провинциях Тегеран - 64, Гилян - 25 и Кум - 10, в Исфахане - 10 случаев. Всего же новых случаев со вчерашнего дня - 143, новых смертельных исходов - восемь.