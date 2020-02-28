Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-02-28T13:59+0300
https://ria.ru/20200228/1565325009.html
Артюхов провел встречу с председателем правления "Газпром нефти"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_945368471bab3d29928c09a54f6a38b1.jpg
РИА Новости

Артюхов провел встречу с председателем правления "Газпром нефти"

13:59 28.02.2020
323
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым планы развития компании в регионе, сообщает в пятницу пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым. Стороны обсудили текущий статус инвестиционных и социальных проектов, которые компания реализует в Ямало-Ненецком автономном округе", - говорится в сообщении.
Артюхов поблагодарил главу компании "Газпром нефть" за решение о вовлечении в разработку ачимовских залежей, потенциал которых, по экспертным оценкам, составляет около 60 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.
"Это открывает новые перспективы для наших традиционных центров добычи, в том числе для (городов) Ноябрьска и Муравленко. Речь идет о создании дополнительных рабочих мест, развитии наших городов. Хочу подчеркнуть, компания "Газпром нефть" традиционно проводит на Ямале социально-ответственную политику. В результате наши дети получают новые возможности для реализации своих способностей, занятий спортом и творчеством", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Салехард
27 февраля, 13:34Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО стартовала патриотическая акция "Ямальское Знамя памяти"
Дюков рассказал, что в ЯНАО начиналась история компании "Газпром нефть" – на базе "Ноябрьскнефтегаза".
"А сегодня в этом ключевом для нас регионе сосредоточены как традиционные центры добычи, так и новые крупные арктические активы – Новый порт и Восточная Мессояха, запуск которых стал заметным событием в масштабах всей нефтяной отрасли. Мы на этом не останавливаемся и развиваем в ЯНАО новые проекты. Это освоение кластера месторождений в Надым-Пур-Тазовском регионе, разработка газоконденсатных месторождений в Северо-Западной части Ямала", - цитирует Дюкова пресс-служба.
По его словам, большую ставку компания делает на ачимовские залежи Ямбурга, но для их рентабельного вовлечения в разработку еще требуется преодоление ряда технологических вызовов.
"Над этой задачей компания работает совместно с правительством ЯНАО в рамках технологического центра, о создании которого мы объявили в прошлом году. Безусловно, не менее значимы для нас социальные проекты и инициативы, которые "Газпром нефть" реализует для улучшения качества жизни в городах и поселках округа", – отметил Дюков.
Самолет Boeing 737-528 авиакомпании Ямал
27 февраля, 14:13Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямальские авиакомпании в праздники будут бесплатно возить ветеранов
000000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округАлександр ДюковДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Газпром нефтьЭкономика
Рекомендуем
Логотип Сбербанка
Сбербанк передаст ИИ выдачу 90% оборотных кредитов крупному бизнесу
Церемония совместного фотографирования перед началом второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану. 9 ноября 2018
Процесс мирного урегулирования в Афганистане
Томск
"Интер РАО" стала единственным владельцем "Томскэнергосбыта"
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Посол Австрии напомнил о важности "Северного потока — 2" для Европы
В офисе компании ПАО Россети
К 2021 году Верхневолжье консолидирует энергоресурсы с "Россетью"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
В BASF оценили ситуацию с приостановкой укладки "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп вновь заявил о планах вывести войска из Афганистана
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас рассказал о разработке законопроекта о запрете клеток в судах
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Акции "Тинькофф банка" обвалились на фоне претензий США к Тинькову
Клетка для обвиняемых в зале суда
Юрист оценил законопроект о запрете клеток в судах
Участники на Неделе российского бизнеса 2016 в Москве
РСПП проведет Неделю российского бизнеса с 16 по 19 марта
Сергей Шнуров
Шнуров рассказал, каким видит своего потенциального избирателя
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
В Волгодонске началось строительство моста
Сотрудник полиции
В Коми арестовали одного из сбежавших пациентов психдиспансера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния