Артюхов провел встречу с председателем правления "Газпром нефти"

"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым. Стороны обсудили текущий статус инвестиционных и социальных проектов, которые компания реализует в Ямало-Ненецком автономном округе", - говорится в сообщении.

Артюхов поблагодарил главу компании "Газпром нефть" за решение о вовлечении в разработку ачимовских залежей, потенциал которых, по экспертным оценкам, составляет около 60 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.

"Это открывает новые перспективы для наших традиционных центров добычи, в том числе для (городов) Ноябрьска и Муравленко. Речь идет о создании дополнительных рабочих мест, развитии наших городов. Хочу подчеркнуть, компания "Газпром нефть" традиционно проводит на Ямале социально-ответственную политику. В результате наши дети получают новые возможности для реализации своих способностей, занятий спортом и творчеством", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Дюков рассказал, что в ЯНАО начиналась история компании "Газпром нефть" – на базе "Ноябрьскнефтегаза".

"А сегодня в этом ключевом для нас регионе сосредоточены как традиционные центры добычи, так и новые крупные арктические активы – Новый порт и Восточная Мессояха, запуск которых стал заметным событием в масштабах всей нефтяной отрасли. Мы на этом не останавливаемся и развиваем в ЯНАО новые проекты. Это освоение кластера месторождений в Надым-Пур-Тазовском регионе, разработка газоконденсатных месторождений в Северо-Западной части Ямала", - цитирует Дюкова пресс-служба.

По его словам, большую ставку компания делает на ачимовские залежи Ямбурга, но для их рентабельного вовлечения в разработку еще требуется преодоление ряда технологических вызовов.