Водянова раскрыла подробности свадьбы с миллиардером Арно

"Он сделал мне предложение год назад, в мой день рождения. Я долго не рассказывала о свадьбе, но с наступлением 2020 года поняла, что пришло время сообщить об этом, — прокомментировала Водянова. — Очень скоро мы поженимся. Для нас это будет большой праздник — около 300 гостей. Хотя во Франции привыкли к еще более многочисленным свадьбам, поэтому найдутся люди, которым наш праздник покажется скромным".