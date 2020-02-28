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Водянова раскрыла подробности свадьбы с миллиардером Арно
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РИА Новости

Водянова раскрыла подробности свадьбы с миллиардером Арно

15:52 28.02.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкНаталья Водянова на Каннском кинофестивале
Наталья Водянова на Каннском кинофестивале
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российская супермодель и актриса в интервью испанскому Elle раскрыла подробности свадьбы с одним из богатейших людей в мире бизнесменом Антуаном Арно.

"Он сделал мне предложение год назад, в мой день рождения. Я долго не рассказывала о свадьбе, но с наступлением 2020 года поняла, что пришло время сообщить об этом, — прокомментировала Водянова. — Очень скоро мы поженимся. Для нас это будет большой праздник — около 300 гостей. Хотя во Франции привыкли к еще более многочисленным свадьбам, поэтому найдутся люди, которым наш праздник покажется скромным".

Супермодель и многодетная мама (у Наталья Водяновой пятеро детей), рассказала, как ей удается совмещать работу и семью.

"Я часто жертвую тем небольшим количеством свободного времени, которое у меня есть, чтобы успевать все. И знаете что? Родные начинают понимать это. Например, мой 12-летний сын Виктор сделал мне на Рождество массаж. Это было так мило", — вспоминала она.

На вопрос журналистки о том, как Наталья Водянова заботится о себе, модель ответила, что занимается йогой и ходит в спортзал.
"Еще я практикую интервальное голодание. Обычно это выглядит так: в течение дня 14 часов я обхожусь совсем без еды и пью только некоторые жидкости, затем, в оставшиеся десять, могу есть", — объяснила модель.
В январе Наталья Водянова опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила пользователям о том, что выходит за Антуана Арно. Пара вместе с 2011 года (их роман начался после ее развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. — Прим.ред.) и воспитывает двух общих детей.
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КультураАнтуан АрноНовости культурыШоу-бизнесФранцияНаталья Водянова
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