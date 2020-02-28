Путевки за рубеж могут подорожать вслед за снижением курса рубля

"Цены на зарубежные туры в рублевом эквиваленте будут расти вслед за курсом иностранных валют. Мы рассчитываем, что это временное явление, связанное с коронавирусом. Курс пересчета валют в авиации будет установлен по курсу понедельника и вступит в силу со среды", — сказал собеседник агентства.