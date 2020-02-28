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Туризм
2020-02-28T15:12+0300
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Путевки за рубеж могут подорожать вслед за снижением курса рубля
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РИА Новости

Путевки за рубеж могут подорожать вслед за снижением курса рубля

15:12 28.02.2020
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© Fotolia / Zarya Maxim Чемодан туриста
Чемодан туриста
© Fotolia / Zarya Maxim
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Стоимость зарубежных туров будет увеличиваться параллельно с ростом евро и доллара по отношению к рублю, вызванного распространением короновируса, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Курс рубля падает к доллару и евро на два-три процента. Аналитики валютного рынка связывают это, в первую очередь, с рисками последствий распространения коронавируса и обострением ситуации в Сирии.
"Цены на зарубежные туры в рублевом эквиваленте будут расти вслед за курсом иностранных валют. Мы рассчитываем, что это временное явление, связанное с коронавирусом. Курс пересчета валют в авиации будет установлен по курсу понедельника и вступит в силу со среды", — сказал собеседник агентства.
При этом Горин подчеркнул, что стоимость всех туров, которые уже проплачены туристами, останется неизменной.
"А по вновь забронированным путешествиям стоимость меняется ежедневно в соответствии с курсами зарубежных валют. Значит, пока евро и доллар растут, будет увеличиваться и цена туров. Расчет стоимости наземных услуг за рубежом производится по текущему курсу Центробанка плюс конвертация", — объяснил эксперт.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. В Южной Корее зафиксировано 2022 случая заражения коронавирусом.
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