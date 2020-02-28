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Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
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РИА Новости

Официальный курс евро вырос более чем на два рубля

13:25 28.02.2020 (обновлено: 14:06 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальный курс евро, установленный на выходные и понедельник, вырос на 2,0777 рубля — до 73,7235 рубля, курс доллара — на 1,3812 рубля, до 66,9909 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) соответственно увеличилась на 1,69 рубля, составив 70,0206 рубля.
На сегодняшних торгах российская валюта продолжила усиленно снижаться. Так, по данным Московской биржи, евро поднимался до 74,72 рубля, обновив максимум с марта, а доллар пробил отметку в 67,5 рубля — максимум с прошлого января.
Эксперты отмечают, что внешний фон остается крайне неблагоприятным — азиатские фондовые площадки закрылись в глубоком минусе, европейские индексы акций падают в среднем на три процента и более, фьючерсы на акции в США торгуются в минусе. Панику поддерживают и сообщения о распространении коронавируса за пределами Китая. Дополнительное давление на рубль оказывает и нисходящая динамика котировок нефти, а также обострение ситуации в Сирии.
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Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
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