Цена нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель

По состоянию на 12.37 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 4,04%, до 49,64 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,35%, до 45,04 доллара за баррель. При этом цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года, WTI минутами ранее опускалась ниже 45 долларов за баррель впервые с начала января 2019 года. Утром котировки снижались на 3%.