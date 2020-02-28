Путин и Эрдоган отметили необходимость допмер по ситуации в Сирии

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.