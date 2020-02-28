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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T13:50+0300
https://ria.ru/20200228/1565324522.html
Путин и Эрдоган отметили необходимость допмер по ситуации в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156360/24/1563602453_0:137:3010:1830_1036x0_80_0_0_a333b476b74227b786cdf8b325417df8.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган отметили необходимость допмер по ситуации в Сирии

13:50 28.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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