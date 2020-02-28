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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T13:47+0300
https://ria.ru/20200228/1565324310.html
Лавров оценил вероятность вмешательства НАТО в ситуацию в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565315150_0:121:2896:1750_1036x0_80_0_0_039764051ea79018b6c8fa6238abb90b.jpg
РИА Новости

Лавров оценил вероятность вмешательства НАТО в ситуацию в Идлибе

13:47 28.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что происходящие в сирийском Идлибе события подпадают под какую-либо статью устава НАТО.
"Есть там и статья пятая, которая посвящена ситуациям, когда на одного из членов НАТО осуществлено нападение, как там написано, "в Европе или Северной Америке", тогда вступает в силу механизм консультаций, ответных действий. Я не думаю, что то, что сейчас происходит в Сирии, подпадает под какую-либо из ситуаций, предусмотренных в этих разделах Вашингтонского договора, который закрепил исключительно оборонительный характер Североатлантического альянса и предусматривает меры в ответ на нападение на кого-либо из членов НАТО", - сказал Лавров.
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Турция является членом НАТО. Статья пять устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону — ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном. 28 февраля 2020
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Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииСергей ЛавровТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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