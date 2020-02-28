Лавров сообщил об обмене информацией между Россией, Турцией и Сирией

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Между военными Между военными РФ и Турции есть ежедневный обмен информацией "на земле", все координаты передаются Дамаску, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Между российскими и турецкими военными на земле налажен постоянный, повседневный, в режиме реального времени контакт, в том числе с учетом выполнения договоренностей о создании в зоне деэскалации Идлиб 12, по-моему, турецких наблюдательных постов вооруженных сил. Турецкие военные ежедневно, а то и несколько раз в день информируют наш центр по примирению враждующих сторон о том, где на каждый момент времени находятся турецкие военнослужащие в этой зоне деэскалации Идлиб . Эти координаты, естественно, передаются сирийским вооруженным силам, чтобы, отвечая на террористические вылазки, они в полной мере обеспечивали безопасность турецких военнослужащих", - сказал Лавров.

"Как сообщило сегодня наше министерство обороны, координаты, которые были переданы вчера, не содержали упоминания тех мест, где в итоге погибли турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований. Как только стало известно, что это произошло, наше министерство обороны разъясняет эту ситуацию, мы попросили наших сирийских коллег прекратить боевые действия и сделали все, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию раненных и доставку тел погибших на территорию Турции", - добавил он.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции , ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.