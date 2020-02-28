Пресс-конференция о создании Ржевского мемориала

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3 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвященная созданию Мемориального комплекса Советскому солдату подо Ржевом, который будет открыт в мае 2020 года как одно из центральных событий празднования 75-летия Великой Победы.