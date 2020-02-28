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Пресс-конференция о создании Ржевского мемориала
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РИА Новости

Пресс-конференция о создании Ржевского мемориала

13:47 28.02.2020
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3 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвященная созданию Мемориального комплекса Советскому солдату подо Ржевом, который будет открыт в мае 2020 года как одно из центральных событий празднования 75-летия Великой Победы.
Участники:
- исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр БАРКОВ;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОНОВ;
- скульптор Андрей КОРОБЦОВ;
- архитектор Константин ФОМИН.

В день 77-ой годовщины освобождения Ржева (3 марта 1943 года) пойдет речь о работе по созданию крупнейшего памятника подвигу советских солдат в современной России – Ржевского мемориала, который возводится по просьбам ветеранов Великой Отечественной войны на месте ожесточенных сражений 1942–1943 годов.
В ходе пресс-конференции будет объявлен старт акции по сбору фотографий фронтовиков, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении. Имена и фото защитников Отечества войдут в оформление филиала Музея Победы, который будет создан у подножия мемориала – 25-метровой скульптуры солдата, возвышающейся на 10-метровом кургане. Мемориал создается Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Беларуси, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Тверской области. Проект реализуется без привлечения средств федерального бюджета, на народные пожертвования.

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