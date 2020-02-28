Пресс-конференция о создании Ржевского мемориала

Участники:
- исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр БАРКОВ;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОНОВ;
- скульптор Андрей КОРОБЦОВ;
- архитектор Константин ФОМИН.
В день 77-ой годовщины освобождения Ржева (3 марта 1943 года) пойдет речь о работе по созданию крупнейшего памятника подвигу советских солдат в современной России – Ржевского мемориала, который возводится по просьбам ветеранов Великой Отечественной войны на месте ожесточенных сражений 1942–1943 годов.
В ходе пресс-конференции будет объявлен старт акции по сбору фотографий фронтовиков, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении. Имена и фото защитников Отечества войдут в оформление филиала Музея Победы, который будет создан у подножия мемориала – 25-метровой скульптуры солдата, возвышающейся на 10-метровом кургане. Мемориал создается Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Беларуси, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Тверской области. Проект реализуется без привлечения средств федерального бюджета, на народные пожертвования.
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- исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр БАРКОВ;
- начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОНОВ;
- скульптор Андрей КОРОБЦОВ;
- архитектор Константин ФОМИН.
В день 77-ой годовщины освобождения Ржева (3 марта 1943 года) пойдет речь о работе по созданию крупнейшего памятника подвигу советских солдат в современной России – Ржевского мемориала, который возводится по просьбам ветеранов Великой Отечественной войны на месте ожесточенных сражений 1942–1943 годов.
В ходе пресс-конференции будет объявлен старт акции по сбору фотографий фронтовиков, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении. Имена и фото защитников Отечества войдут в оформление филиала Музея Победы, который будет создан у подножия мемориала – 25-метровой скульптуры солдата, возвышающейся на 10-метровом кургане. Мемориал создается Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Беларуси, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Тверской области. Проект реализуется без привлечения средств федерального бюджета, на народные пожертвования.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/