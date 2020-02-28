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Шнуров рассказал, каким видит своего потенциального избирателя
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РИА Новости

Шнуров рассказал, каким видит своего потенциального избирателя

13:46 28.02.2020
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© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член "Партии роста", музыкант Сергей Шнуров рассказал, что видит своего потенциального избирателя "абсолютно нормальным человеком", более-менее ответственным, в возрасте около 30 лет.
Лидер группы "Ленинград" недавно стал членом петербургского отделения "Партии роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Партбилет музыканту вручал глава партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
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"Мой потенциальный избиратель – это абсолютно нормальный человек, гражданин нашей страны. Более-менее ответственный, (возраст) все, что около 30", - сказал Шнуров журналистам.
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ЛенинградШнур (Сергей Шнуров)РоссияПолитика
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