Шнуров рассказал, каким видит своего потенциального избирателя

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член "Партии роста", музыкант Сергей Шнуров рассказал, что видит своего потенциального избирателя "абсолютно нормальным человеком", более-менее ответственным, в возрасте около 30 лет.
Лидер группы "Ленинград" недавно стал членом петербургского отделения "Партии роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Партбилет музыканту вручал глава партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Мой потенциальный избиратель – это абсолютно нормальный человек, гражданин нашей страны. Более-менее ответственный, (возраст) все, что около 30", - сказал Шнуров журналистам.