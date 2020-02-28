Шнуров рассказал, каким видит своего потенциального избирателя

Лидер группы "Ленинград" недавно стал членом петербургского отделения "Партии роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Партбилет музыканту вручал глава партии, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.