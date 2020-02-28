Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину , чтобы обсудить обострение обстановки на севере Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что российский лидер выразил "озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе , повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих".

Путин также призвал повысить эффективность взаимодействия оборонных ведомств России и Турции.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне", — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого, российский лидер назвал приоритетом борьбу с международным терроризмом в Сирии.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности.

В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. При этом Анкара обвиняла Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причиной нестабильности стали действия террористов.

Российский МИД назвал одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства (в частности, не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов).