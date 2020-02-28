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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T16:05+0300
https://ria.ru/20200228/1565323578.html
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_55:509:2792:2048_1036x0_80_0_0_a4a0fed8a695f0decf3b6e00d2b744fc.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

13:37 28.02.2020 (обновлено: 16:05 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить обострение обстановки на севере Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что российский лидер выразил "озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих".
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Путин также призвал повысить эффективность взаимодействия оборонных ведомств России и Турции.
"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне", — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого, российский лидер назвал приоритетом борьбу с международным терроризмом в Сирии.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности.
В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. При этом Анкара обвиняла Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причиной нестабильности стали действия террористов.
Российский МИД назвал одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства (в частности, не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов).
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Обострение ситуации в ИдлибеВоздушно-космические силы РоссииВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ миреВойна в СирииСирия
Популярные комментарии
Турки понимают только силу, как только по кумполу получили так сразу звонить начинают жаловаться.
28 февраля, 14:11
vadimbelomor
9320009
"Эдик, ну ты понял, короче..." ©
28 февраля, 13:46
Юрий Шарапов
4980007
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