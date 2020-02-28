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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T13:31+0300
https://ria.ru/20200228/1565323208.html
Лавров заявил о приверженности России договоренностям по Идлибу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:217:3072:1945_1036x0_80_0_0_c463827ee2565dffe3dea553e70d0559.jpg
РИА Новости

Лавров заявил о приверженности России договоренностям по Идлибу

13:31 28.02.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Россия полностью привержена договоренностям президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по сирийскому Идлибу, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы подтверждаем нашу полную приверженность договоренностям, которые были достигнуты между президентами России и Турции в отношении того, что нужно делать в зоне деэскалации Идлиб: отмежевать нормальную оппозицию от террористов, демилитаризовать внутренний пояс в этой зоне таким образом, чтобы оттуда никто не мог обстреливать позиции САР и российскую военную базу, обеспечить беспрепятственное использование автомагистралей, которые через эту зону проходили", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
По словам российского министра, это "остается нашими общими с турецкими коллегами целями". "Другое дело, что выполнять эти цели уже нужно начинать. А, поскольку полтора года ничего не получалось, в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня внутри этой Идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов", - указал Лавров.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
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Ранее Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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