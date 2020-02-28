В Поморье вручили премию имени Федора Абрамова "Чистая книга"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 фев – РИА Новости. Вручение всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга", приуроченное к столетию со дня рождения писателя, состоялось в столице Поморья, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Премия была возрождена по решению губернатора области Игоря Орлова в 2019 году - после двенадцатилетнего перерыва. По сообщению пресс-службы, "Чистая книга" вызвала большой интерес у современных авторов: на суд жюри была представлена 101 работа из 30 регионов страны.

"Жить по совести, вдохновенно трудиться, умножать добро на Земле не глобально, а любовью в семье, в доме, дорожить своими корнями – эта главная идея творчества Федора Абрамова остается вечной и непреходящей ценностью. Для всех. Для каждого. А для профессионального сообщества наследие писателя, его личный пример и, хочется верить, возрожденная литературная премия "Чистая книга" будут источником вдохновения и своего рода знаком качества", – приводит пресс-служба слова Орлова на церемонии награждения в Архангельском театре драмы имени Ломоносова.

В номинации "Современная проза" абрамовские премии в размере 500 тысяч рублей каждая получили уроженец Мезени Владимир Личутин за роман "В ожидании Бога" и карельский автор Дмитрий Новиков, победу которому принесла книга "Голомяное пламя".

"Каждый человек делает то, что предназначено ему Богом. Своим путем шел и Абрамов. Федор Александрович был для всех родной – и для француза, и для немца, наверное, потому, что его книги находили истину - то сокровенное, что помогает человеку выжить. А сам Абрамов был требователен к окружающим: не признавал тех, кто вял, криводушен, но любил людей и не терпел равнодушия к их проблемам", – отметил на церемонии Личутин.

По мнению Дмитрия Новикова, то, что он увидел на торжествах, отражает искреннюю любовь к творчеству Абрамова.

"Полный зал зрителей, неподдельная любовь к Абрамову, учреждение столь значимой литературной премии – всё это свидетельствует о возрождении особого отношения к северному краю", – подчеркнул Новиков.

Премия в номинации "Литературная критика" в размере 500 тысяч рублей вручена северодвинцу Андрею Рудалеву за работу "Четыре выстрела: писатели нового тысячелетия".

"Старт дан прекрасный, теперь важно сохранить премию. Чтобы Русскому Северу не затеряться, не пропасть. Тем более, что это разговор не только о литературе, но и о политике, социологии, демографии", – убежден Рудалев.

Обладателями специальных наград в размере 100 тысяч рублей стали архангельский литературовед, доктор филологических наук, профессор САФУ Елена Галимова – за вклад в изучение и пропаганду творчества Федора Абрамова, а также руководитель регионального отделения Союза писателей России Владислав Попов – за вклад в развитие северной литературы.

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области Церемония вручения всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга" © Фото : пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области Церемония вручения всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга"