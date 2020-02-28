Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
2020-02-28T13:31+0300
https://ria.ru/20200228/1565323124.html
В Поморье вручили премию имени Федора Абрамова "Чистая книга"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322865_1:0:1640:922_1036x0_80_0_0_9d1a53ed2a10d299eecf11cd078fbbf1.jpg
РИА Новости

В Поморье вручили премию имени Федора Абрамова "Чистая книга"

13:31 28.02.2020
15
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Архангельской областиЦеремония вручения всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга"
Церемония вручения всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова Чистая книга
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСК, 28 фев – РИА Новости. Вручение всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга", приуроченное к столетию со дня рождения писателя, состоялось в столице Поморья, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Премия была возрождена по решению губернатора области Игоря Орлова в 2019 году - после двенадцатилетнего перерыва. По сообщению пресс-службы, "Чистая книга" вызвала большой интерес у современных авторов: на суд жюри была представлена 101 работа из 30 регионов страны.
"Жить по совести, вдохновенно трудиться, умножать добро на Земле не глобально, а любовью в семье, в доме, дорожить своими корнями – эта главная идея творчества Федора Абрамова остается вечной и непреходящей ценностью. Для всех. Для каждого. А для профессионального сообщества наследие писателя, его личный пример и, хочется верить, возрожденная литературная премия "Чистая книга" будут источником вдохновения и своего рода знаком качества", – приводит пресс-служба слова Орлова на церемонии награждения в Архангельском театре драмы имени Ломоносова.
В номинации "Современная проза" абрамовские премии в размере 500 тысяч рублей каждая получили уроженец Мезени Владимир Личутин за роман "В ожидании Бога" и карельский автор Дмитрий Новиков, победу которому принесла книга "Голомяное пламя".
"Каждый человек делает то, что предназначено ему Богом. Своим путем шел и Абрамов. Федор Александрович был для всех родной – и для француза, и для немца, наверное, потому, что его книги находили истину - то сокровенное, что помогает человеку выжить. А сам Абрамов был требователен к окружающим: не признавал тех, кто вял, криводушен, но любил людей и не терпел равнодушия к их проблемам", – отметил на церемонии Личутин.
Минск
20 февраля, 16:06Архангельская область
В Минске открылась выставка-посвящение писателю Федору Абрамову
По мнению Дмитрия Новикова, то, что он увидел на торжествах, отражает искреннюю любовь к творчеству Абрамова.
"Полный зал зрителей, неподдельная любовь к Абрамову, учреждение столь значимой литературной премии – всё это свидетельствует о возрождении особого отношения к северному краю", – подчеркнул Новиков.
Премия в номинации "Литературная критика" в размере 500 тысяч рублей вручена северодвинцу Андрею Рудалеву за работу "Четыре выстрела: писатели нового тысячелетия".
"Старт дан прекрасный, теперь важно сохранить премию. Чтобы Русскому Северу не затеряться, не пропасть. Тем более, что это разговор не только о литературе, но и о политике, социологии, демографии", – убежден Рудалев.
Обладателями специальных наград в размере 100 тысяч рублей стали архангельский литературовед, доктор филологических наук, профессор САФУ Елена Галимова – за вклад в изучение и пропаганду творчества Федора Абрамова, а также руководитель регионального отделения Союза писателей России Владислав Попов – за вклад в развитие северной литературы.
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Архангельской областиЦеремония вручения всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга"
Церемония вручения всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова Чистая книга
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
Церемония вручения всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга"
"Премия "Чистая книга" будет вручаться раз в два года. Это значит, что в 2021 году вновь пройдет большой конкурс среди российских писателей, продолжающих дело Федора Абрамова. Уверен, что традиция вручения премии будет жить многие годы", – выразил надежду губернатор Поморья.
000000
Обсудить 0
Архангельская областьРоссия
Рекомендуем
Памятник Минину и Пожарскому в Москве
ПСБ выделил деньги на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
Космос
Ученые из Иркутска и Пекина изучат УНЧ-волны в космической плазме
Томск
Полуфинал конкурса "Учитель будущего" в СФО стартовал в Томске
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
СТМ поставил Федеральной грузовой компании маневровые тепловозы ТЭМ9
Ноутбук
Проект Up Great опубликовал базу данных для обучения робомобилей
Кадр из фильма Отверженные
Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: власти области поддержат "Тверской экскаватор"
Полис ОМС
ФОМС: страховые представители доступны всем застрахованным по ОМС
Прогулочная яхта на Москве-реке
Москва заключит первый офсетный контракт в пищевой промышленности
Трансформаторы подстанции
"Интер РАО" намерена внести в Минэнерго новую стратегию развития
Новорожденные дети
В Ленобласти зафиксировано рекордное снижение смертности новорожденных
Добыча нефти
Цена на нефть марки Brent обновила минимум с июля 2017 года
Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
В парке Кузьминки в Москве
В Москве на два месяца раньше срока зацвел орешник
Кадр из клипа BTS ON
Полтора миллиона пользователей одновременно смотрели новый клип BTS
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
Лента новостейМолния