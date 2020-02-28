Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T13:25+0300
https://ria.ru/20200228/1565322825.html
Матвиенко оценила деятельность институтов развития в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565191875_0:299:3071:2026_1036x0_80_0_0_a6f21c0bdf1525a24fe3252706ac6f26.jpg
РИА Новости

Матвиенко оценила деятельность институтов развития в России

13:25 28.02.2020
216
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести аудит деятельности институтов развития в России и ликвидировать некоторые за ненадобностью.
На встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета Федерации Матвиенко обратила внимание на то, что практика создания институтов развития получила широкое распространение в России в последние годы, в том числе и в регионах.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
27 февраля, 16:32
Матвиенко оценила ситуацию вокруг полиса ОМС
"Я предполагаю провести серьезную ревизию, своего рода такой профессиональный аудит их деятельности и принять решение. Те, которые эффективны, безусловно, сохранить, остальные - просто ликвидировать за ненадобностью", - заявила спикер СФ.
Она указала на то, что создание институтов развития "дело хорошее, модное, современное".
Сотрудник школьной столовой
26 февраля, 11:50
Матвиенко призвала ввести родительский контроль за питанием в школах
"Но наше взаимодействие с ними показывает, что далеко не все из них работают результативно. Некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета, тратится немало средств на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает. И зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра, скажем", - пояснила Матвиенко.
Она подчеркнула, что эта ситуация не может считаться нормальной.
"За результаты никто не спрашивает. Иногда складывается впечатление, что некоторые из них созданы для выгодного трудоустройства нужных людей. Я примеры не буду приводить, они убийственны", - добавила спикер СФ.
331000
Обсудить 2
Михаил МишустинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Мишустин отметил роль Совета Федерации в запуске нацпроектов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о выявленных нарушениях при исполнении нацпроектов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин заверил, что правительство учитывает замечания Совфеда
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Лавров: сирийская армия имеет право бороться с террористами в Идлибе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Мишустин поручил выстроить системную работу по мониторингу нацпроектов
Лампадка и камушки у памятника жертвам Холокоста
В Вильнюсе неизвестные осквернили мемориал жертвам еврейского геноцида
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Лавров заявил о приверженности России договоренностям по Идлибу
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
В России культура нуждается в защите от мракобесов, заявил Пиотровский
Валентина Матвиенко
Матвиенко прокомментировала расширение требований к маркировке товаров
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
Кадры из сериалов Игра престолов(8 сезон) и Ходячие мертвецы(10 сезон)
Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково
Посадка самолета с треснувшим стеклом во Внуково прошла штатно
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд
Участники съезда партии Единая Россия
"Единая Россия" проведет праймериз 31 мая
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
Лента новостейМолния