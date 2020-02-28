Матвиенко оценила деятельность институтов развития в России

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести аудит деятельности институтов развития в России и ликвидировать некоторые за ненадобностью.
На встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета Федерации Матвиенко обратила внимание на то, что практика создания институтов развития получила широкое распространение в России в последние годы, в том числе и в регионах.
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"Я предполагаю провести серьезную ревизию, своего рода такой профессиональный аудит их деятельности и принять решение. Те, которые эффективны, безусловно, сохранить, остальные - просто ликвидировать за ненадобностью", - заявила спикер СФ.
Она указала на то, что создание институтов развития "дело хорошее, модное, современное".
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"Но наше взаимодействие с ними показывает, что далеко не все из них работают результативно. Некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета, тратится немало средств на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает. И зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра, скажем", - пояснила Матвиенко.
Она подчеркнула, что эта ситуация не может считаться нормальной.
"За результаты никто не спрашивает. Иногда складывается впечатление, что некоторые из них созданы для выгодного трудоустройства нужных людей. Я примеры не буду приводить, они убийственны", - добавила спикер СФ.