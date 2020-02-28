Матвиенко оценила деятельность институтов развития в России

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести аудит деятельности институтов развития в России и ликвидировать некоторые за ненадобностью.

На встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета Федерации Матвиенко обратила внимание на то, что практика создания институтов развития получила широкое распространение в России в последние годы, в том числе и в регионах.

"Я предполагаю провести серьезную ревизию, своего рода такой профессиональный аудит их деятельности и принять решение. Те, которые эффективны, безусловно, сохранить, остальные - просто ликвидировать за ненадобностью", - заявила спикер СФ.

Она указала на то, что создание институтов развития "дело хорошее, модное, современное".

"Но наше взаимодействие с ними показывает, что далеко не все из них работают результативно. Некоторые просто выполняют функции прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета, тратится немало средств на их содержание. Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает. И зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра, скажем", - пояснила Матвиенко.

Она подчеркнула, что эта ситуация не может считаться нормальной.