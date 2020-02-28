На Украине выписали из больницы переболевшую коронавирусом женщину

Судно Diamond Princess вышло из японской Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Также на лайнере заразились четверо граждан Украины, двое из них уже выздоровели.