На Украине выписали из больницы переболевшую коронавирусом женщину

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Одну украинку с круизного лайнера Diamond Princess, которая переболела коронавирусом, выписали из больницы, сообщил в пятницу директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Судно Diamond Princess вышло из японской Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Также на лайнере заразились четверо граждан Украины, двое из них уже выздоровели.
"Одну гражданку Украины 27 февраля выписали из больницы и перевезли в гостиницу. Посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна", - отметил Погорельцев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, скончались 57 человек.
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