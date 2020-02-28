Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T13:26+0300
https://ria.ru/20200228/1565322792.html
На Украине выписали из больницы переболевшую коронавирусом женщину
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564957877_60:402:2514:1782_1036x0_80_0_0_726ebdf41028bf953bc9dd1ed74b7384.jpg
РИА Новости

На Украине выписали из больницы переболевшую коронавирусом женщину

13:25 28.02.2020 (обновлено: 13:26 28.02.2020)
766
© REUTERS / KyodoКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kyodo
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
КИЕВ, 28 фев – РИА Новости. Одну украинку с круизного лайнера Diamond Princess, которая переболела коронавирусом, выписали из больницы, сообщил в пятницу директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Судно Diamond Princess вышло из японской Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Также на лайнере заразились четверо граждан Украины, двое из них уже выздоровели.
Тест на выявление коронавируса
Вчера, 05:40
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
"Одну гражданку Украины 27 февраля выписали из больницы и перевезли в гостиницу. Посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна", - отметил Погорельцев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, скончались 57 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
300100
Обсудить 0
Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеКоронавирусыМИД УкраиныВОЗЯпонияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В Грузии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом
Лаборатория
В Китае рассказали о случаях "повторного заражения" коронавирусом
Скорая помощь в Азербайджане
В Баку рассказали о состоянии зараженного коронавирусом россиянина
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
Прибывшая на Украину из Италии женщина отправлена в больницу
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 388 человек
Девушка в медицинской маске
Число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло 19 человек
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
ВОЗ оценила влияние климата на коронавирус
Туристы в масках на одной из улиц Милана
Число подтвержденных случаев коронавируса в Швейцарии возросло до 15
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров рассказал, что он делает для борьбы с коронавирусом
Прохожие в защитных медицинских масках
В Германии зафиксировали почти 60 случаев заражения коронавирусом
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
Число зараженных коронавирусом в Германии выросло за сутки в два раза
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Второй житель Финляндии заразился коронавирусом
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
В Японии умер заболевший коронавирусом британец с Diamond Princess
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
Лента новостейМолния